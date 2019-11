Heimatverein überrascht Mitglieder

Goldjubiläum im Davertdorf: Der Heimatverein feiert 2020 sein 50-jähriges Bestehen. Beim Künstler- und Hobbymarkt am Wochenende wirft das Jubiläum mit ersten Überraschungen seine Schatten voraus. Vorsitzende Anneliese Buntrock und Kassierer Wilhelm Henrichmann stellten sie jetzt vor.

„Wir werden kein großes Jubiläum feiern. Die Bürgerschützen haben ja auch ihr 100-Jähriges im nächsten Jahr“, erklärte Henrichmann bei einem Pressetermin im Heimathaus. So wird für die Heimatfreunde eine Jubiläumsfahrt zum Museumsdorf Cloppenburg angeboten. Am 29. April (Sonntag) startet der Bus um 9 Uhr in Davensberg. Die ersten Plätze im Bus sind bereits gebucht worden. Beim Markt am Wochenende ist am Stand des Heimatvereins eine Liste, in die sich Interessenten eintragen lassen können. Es wird ein Kostenbeitrag von zehn Euro genommen.

Zweite Überraschung: Der Heimatverein hat in der Druckerei Niemann besondere Weihnachtsgrüße drucken lassen. Im Din-A-5-Format sind auf edlem Papier vorne die Wünsche zu lesen. Innen erinnert der Heimatverein an Friedrich Press, der viele Jahre im Burgturm gearbeitet hat. Dem Heimatverein hat er ein Relief Weihnachtskrippe in Eiche geschenkt. Diese Darstellung ist neben einem Auszug des Lukas-Evangeliums zu finden. Anton Aulke hat ihn ins Plattdeutsche übersetzt. „Jedes Mitglied erhält diesen Gruß. Weitere Karten sind für 2,50 Euro an unserem Stand zu haben“, informiert Buntrock.

Da die Heimatfreunde schon einmal beim Drucker waren, haben sie auch einen neuen Davensberg-Flyer, den Hermann-Josef Bergmann erstellt hat, drucken lassen. Thematisiert werden Burgturm, St. Anna-Kirche, der Blick aufs Pfarrheim, das alte Forsthaus, Haus Byink und die Deipe Wiese. Dazu ist ein Ortsplan zu finden. Die Flyer wird es ebenfalls am Stand des Heimatvereins geben.

Aktuell heißt es, für den 33. Davensberger Künstler- und Hobbymarkt mit Spielzeugbasar die Ärmel aufzukrempeln, denn in der Grundschule muss alles vorhanden sein, wenn die Hobby- und Freizeitkünstler kommen, um am Samstag und Sonntag (16./17. November) ihre Dinge in der Pausenhalle anzubieten. „Wir sind voll bis unters Dach“, berichtet Buntrock über viele Anfragen. So wird es wieder eine bunte vorweihnachtliche Angebotspalette geben. Hier wird Schönes und Praktisches aus Stoff und Wolle – selbst gestrickte Socken, Schals, Mützen, Tücher, dekorative Tischwäsche, Taschen, Puppenkleider – angeboten, dort Kreatives aus Holz und Papier – Drechslerarbeiten, Karten, Kalender. Schwerpunkt ist Dekoratives für Advent und Weihnachten. Erwartet werden am Sonntag auch Klöpplerin und Korbflechter aus den Niederlanden. Die Dauergäste haben dieses Mal nur einen Tag Zeit. Ihren Platz hat Buntrock am Samstag anderweitig vergeben.

Der Heimatverein wird Kaffee, Waffeln, Kuchen und Glühwein für eine Auszeit beim Bummeln anbieten. Schließlich wartet nicht nur der Künstler- und Hobbymarkt auf die Gäste, sondern in der ersten Etage auch der Spielzeugbasar.

Eröffnet wird der Markt am Samstag um 13 Uhr. Offen sind die Türen bis 18 Uhr. Am Sonntag ist ebenfalls von 13 bis 18 Uhr geöffnet.