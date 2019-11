Das Strauch- und Astwerk sollte nicht zerkleinert, sondern in voller Länge bereitgestellt werden. Die Äste selbst dürfen bis zehn Zentimeter stark sein.

Die Gemeindeverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Gartenabfälle wie beispielsweise Blumenstauden, Gemüsepflanzenabfälle, Schnitt von Grünhecken oder ähnliches angeliefert werden dürfen. Diese Gartenabfälle gehören auf den Komposthaufen oder in die Biotonne. Ziel der Schredderaktion ist, möglichst qualitativ hochwertiges Schreddergut zu erhalten, so dass auch die Abgabe von Lebensbäumen ausgeschlossen ist.

Das Strauch- und Astwerk wird von Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes an folgenden Standort angenommen: Ascheberg : Parkplatz am Dieningrohr (Standort der Halfpipe zwischen dem Sportplatz Nordkirchener Straße und den Tennisplätzen) – Herbern : Parkplatz Tennisanlage „Siepen“ (hinterer Bereich) – Davensberg : Fläche am Burgturm.

Die Annahme erfolgt an allen drei Standorten von 9 bis 12 Uhr.

Das geschredderte Material kann zu einem späteren Zeitpunkt von den Bürgern abgeholt werden.

Die Verwaltung weist auf die Einhaltung der vorgegebenen Zeiten hin und teilt mit, dass vorzeitige wilde Ablagerungen als auch Anlieferung nach den Terminen ordnungswidrig sind, die mit Geldbuße geahndet werden können.