Wer denkt, Märchen seien nur etwas für Kinder, der irrt sich gewaltig. Auf Einladung der Herberner Landfrauen überzeugte Märchenerzählerin Mechtild Blind aus Werne jetzt in den Räumen der Orangerie auf Westerwinkel mit deutschen, italienischen und selbst ausgedachten Märchen.

„Es war einmal“, war natürlich immer der einleitende Satz für die verschiedenen Märchen, die kleine Botschaften der Sehnsucht, Hoffnung, Zuversicht und Liebe vermittelten. Blind erzählte ihre Geschichten frei und das Besondere bei der Märchenstunde war die Klangschalen-Begleitung. Als ausgebildete Klangschalen-Massage-Praktikerin und Entspannungspädagogin untermalte sie ihre Geschichten wie etwa das Grimms Märchen „Drei Männer im Schnee“ mit Klangschalen-Musik. Kleine und mittlere, aber auch der große Gong kamen zum Einsatz.

Auf ihren Reisen nahm sie die 40 Landfrauen mit in die Welten der Lagerfeuer und Sagen. „Winterzeit ist Märchenzeit“, sagte Blind. Die Märchen sollen dazu anregen, sich auf die kalte Jahreszeit zu freuen und sich auf schöne Momente des Lebens zu besinnen. Die kleinen Reisen wurden gut angenommen, es war mucksmäuschenstill und ob mit offenen oder geschlossenen Augen – jeder hatte seine eigenen Bilder im Kopf. Im Anschluss an die zweistündige Märchenstunde gab es noch einen kleinen Imbiss und der Abend klang in gemütlicher Runde aus. Das Vorstand-Team der Landfrauen war sehr zufrieden und auch die Resonanzen waren durchweg positiv, wie Ortrud Schäper berichtete: „Es hat alles gut geklappt, dass einige auf dem Boden sitzen mussten, war organisatorisch nicht anderes regelbar. Dafür war der Andrang zu hoch und der Platz zu begrenzt“, sagte sie fürs Team der Landfrauen.