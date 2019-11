Einen guten Zweck unterstützen und die Chance auf schöne Gewinne haben: Der Ascheberger Adventskalender geht in die vierte Runde. Was 2016 mit 1111 Exemplaren und Gewinnen von 4500 Euro begann, ist 2019 bei 117 Gewinnen im Wert von 8800 Euro angelangt. Der Verkauf für fünf Euro bei Blumen Heitmann , Bücher Schwalbe und im Hotel Clemens August hat begonnen. Verkauft wird, solange der Vorrat reicht, maximal bis zum 30. November. Danach werden unter notarieller Aufsicht die Gewinner gezogen. Gedruckt wurden 2499 Exemplare. Ein Nachdruck wird ausgeschlossen.

Bei der gemeinsamen Aktion von Bürgerstiftung und Pro Ascheberg haben alle Adventskalender eine Nummer. In der Adventszeit sind hinter jedem Türchen Gewinne versteckt. Die Nummern, die sich Gewinne abholen dürfen, werden in den „Westfälischen Nachrichten“, der Homepage und Facebook-Seite von Pro Ascheberg sowie in den Geschäften Heitmann und Schwalbe veröffentlicht. Hauptpreis ist ein Rösle-Grill im Wert von 999 Euro, den der Raiffeisenmarkt im Zusammenspiel mit dem Hersteller stiftet.

„Mit dieser Aktion können wir wieder eine große Summe für caritative Zwecke zur Verfügung stellen“, freut sich Pro Ascheberg-Vorsitzender Bernd Heitmann. Aus den Erlösen des Vorjahres wurden mit 1500 Euro die Kita grashüpfer, mit 1000 Euro die Burgturmspielschar, mit 800 Euro der Spielmannszug der Kolpingsfamilie Ascheberg und der Förderverein der Kitas St. Lambertus und St. Katharina, mit 600 Euro das Zeltlager Davensberg, mit 500 Euro der Förderverein der Grundschule, mit 350 Euro der Segeltörn der katholischen Kirche und mit 300 Euro Blumenschmuck fürs Altenheim unterstützt.