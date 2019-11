Bücher verliehen der Fantasie Flügel. Am bundesdeutschen Vorlesetag sorgten Bürgermeister Dr. Bert Risthaus und Buchhändler Günter Schwalbe gestern Morgen dafür, dass die Fantasie der Kinder im DRK-Familienzentrum Bügelkamp neue Nahrung für Abenteuer bekam. Der Verwaltungschef, ein treuer Vorlesegast am Bügelkamp, packte für seine Gruppe ein neues Drachenbuch aus. Schwalbe setzte auf eine Geschichte vom Bauernhof, in deren Mittelpunkt die Kuh „Lieselotte“ steht. Es ist allerdings kein normales Milchvieh-Exemplar. Nein, Lotte hüpft auf einem Ball über den Hof. Stress bekommen die Hofbewohner, weil alle unter einem Holunderstrauch Platz finden wollen. Am Ende gibt es aber eine friedliche Lösung. Und wenn die Kinder bei den Geschichten auf den Geschmack gekommen sind: Das Familienzentrum hat eine gut bestückte Bücherecke.