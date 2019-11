Mehr als 20 Hobbykünstler und jede Menge Selbstgemachtes: Das Angebot des 33. Künstler- und Hobbymarkt in Davensberg stieß einmal mehr auf große Resonanz bei den Besuchern. „Es weihnachtet sehr“ – dieser Leitgedanke wurde in der Pausenhalle der Davensberger Grundschule am Wochenende sehr deutlich. Das Angebot umfasste neben unterschiedlichster Weihnachtsdeko auch Selbstgestricktes, Modeschmuck, Holzdeko und den Spielzeugbasar in der oberen Etage. In der Cafeteria konnten sich die Besucher mit Kaffee und Kuchen stärken.

Der Heimatverein Davensberg organisiert hier federführend das ganze Geschehen. Die erste Vorsitzende des Vereins, Anneliese Buntrock , und Kiepenkerl Werner Eickholt eröffneten gemeinsam mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Maria Schulte-Loh am Samstagmittag die zweitägige Ausstellung. Schulte-Loh betonte, dass ihr bewusst sei, wie viel Arbeit und Herzblut in so einer Ausstellung steckt. „Frau Buntrock hat Nachts noch Kuchen gebacken“, lobte die stellvertretende Bürgermeisterin das Engagement der Vorsitzenden. Für Buntrock nichts Außergewöhnliches: „Ich hatte vorher keine Zeit, aber es ist ja alles rechtzeitig fertig geworden“, berichtete sie. Den Künstler- und Hobbymarkt hat Buntrock ins Leben gerufen. Zudem wird die Veranstaltung jedes Jahr aufs Neue von ihr organisiert. Dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat, zeigte der Besucherzuspruch.

Überall glitzerte und funkelte es. Die Aussteller warteten nicht auf Kunden, diese kamen in Strömen. Anne-Marie Bickenbach beispielsweise deckte sich am Stand der Familie Kloß mit Weihnachtsdeko ein. Hier ein Licht und da ein Engelchen, die Auswahl machte die Entscheidung nicht leicht. „Hier finde ich immer kleine Mitbringsel, die immer auf gute Resonanz stoßen“, sagte Bickenbach.

Im Obergeschoss wurden bereits erste Weihnachtsgeschenke für die Kleinsten beim Spielzeugflohmarkt geordert. „Hier findet man immer was. Das ganze Ambiente ist einfach super“, sagte Alexa Budde die extra aus Seppenrade angereist war. iss