Eines steht fest: Die Profilschule ist an den Themen der Zeit. Und genau das begeisterte die potenziellen Neuzugänge, die am Samstag mit ihren Eltern den Tag der offenen Tür nutzten, um diese Schule unter die Lupe zu nehmen. Und da war es doppelt schön, dass Profilschüler den Grundschulkindern ihre Schule zeigten und erklärten. Wie das funktionierte? Durch Führungen. Acht- und Neunklässler übernahmen diese Aufgabe. Andere Schüler brachten den Besuchern dann aktiv das breitgefächerte Angebot näher.

Und da hat sich viel getan. Louis, Leonard und Tim setzten sich begeistert mit einem Tablet auseinander. Dieses spielt im neuen Fach ITB (Informationstechnische Grundbildung) eine Rolle. „Hier lernen die Kinder den pädagogisch reflektierten Umgang mit Medien, ein Methodentraining quasi, bei dem die Schüler die Grundlagen im Umgang mit iPads erlernen“, erklärte Lehrer Oliver Kasten, der mit seinem Kollegen Florian Schulte hier Rede und Antwort stand. Vorne in der Aula wiesen die Medienscouts Vincent Neuhaus und Joshua Schubert mit Felix Lindau (Leiter Schulsozialarbeit) auf die Gefahren im Internet hin und machten ebenso wie Schulte und Karsten auf das Thema Digitalisierung aufmerksam. Für Tim, Louis und Leonard, aber auch für den Fabian, eine „durchaus spannende Sache“, wie alle vier übereinstimmend erklärten.

Mia und Laura waren vom Kunst- und Musikangebot mehr als angetan („Genau unser Ding“). Auch das Fach Gesellschaftslehre schauten sie sich näher an und ließen sich von Fünftklässler Johannes und Achtklässler Drin hier die Themenvielfalt erklären. Beide Mädchen trafen eine Entscheidung: „Wir kommen auf jeden Fall an diese Schule.“ Eine Schule, die auch durch das Selbstgesteuerte Lernen (SEGELN), viele AGs und Werkstätten besticht.

Das Programm Lions-Quest „Erwachsen werden – Lebenskompetenzen für Kinder“ ist da ebenso wie die Werkstatt von Elke Schurmann Meditation und Yoga nah an den Themen der Zeit. Eine Zeit, in der auch Achtsamkeit und bewusster Umgang mit sich selbst eine Rolle spielen. Logisch, dass die Viertklässler einen überaus spannenden Tag in der Profilschule verlebten. Einige, wie Mia und Laura, haben ihre Entscheidung bereits getroffen. Andere, wie Louis zum Beispiel, wollten sich nicht sofort festlegen, sondern sich auch noch andere Schulen anschauen.