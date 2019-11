Neuauflage der Postfächer: Wie im letzten Jahr stehen aktuell wieder kleine Holzschubladen hinten in der Nische der Pfarrkirche St. Lambertus, die den einzelnen Ascheberger Erstkommunionkindern zugeordnet sind: Seit dem Eröffnungsgottesdienst können alle Familienmitglieder, Freunde oder andere Menschen den Drittklässlern einen kleinen Gruß zukommen lassen.

Jedes der 38 Kinder verfügt über einen Mini-Briefkasten mit seinem Namen, anhand der farblichen Sortierung lässt sich auch die Zugehörigkeit zu einer der sieben aktuellen Gruppen erkennen. Zehn hölzerne Fächer sind für Nachrichten an die aktiven Katecheten vorgesehen, manchmal in Kombination mit anderen Personen.

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2018, so die Pressemitteilung der Pfarre, hat sich das Katechetenteam dafür ausgesprochen, diese spannende Aktion wieder anzubieten. Jeder, der möchte, kann ab sofort den Kindern, die sich auf ihren großen Festtag am 9./10. Mai vorbereiten, eine Nachricht zukommen lassen.

Eingeladen zur Teilnahme sind abermals nicht nur die Angehörigen oder Nachbarn der einzelnen Familien, sondern auch „normale“ Gemeindemitglieder und Gottesdienstteilnehmer. Sie verfassen ganz nach Lust und Laune kurze liebevolle Sätze, die zum Weitermachen auffordern, werfen ein aufmunterndes Bildchen durch den Schlitz oder machen vielleicht sogar ein Mini-Geschenk auf dem langen Weg durch Advent und Fastenzeit.

Es muss nichts Kostspieliges sein, sondern eher etwas von Herzen. Wer möchte, kann seinen Namen dazu schreiben, wer lieber ein „geheimer Gönner“ bleiben möchte, darf das auch. Man kann sich auf ein einzelnes Kind konzentrieren, oder auch Briefchen an mehrere Kinder verfassen. Vor zehn Monaten hat sogar eine ganze Klasse Fünftklässler der Profilschule kleine Briefe verfasst und sie den Kindern „geschickt“. So ist es für zahlreiche Personen immer mal wieder spannend, in die Postfächer zu schauen, nicht nur für die Kinder. Wer spontan in der Lambertus-Kirche vorbeikommt, findet Stifte und kleine Zettelchen in der Klappbank unter den vierteiligen Fächerkästen. Die St.-Lambertus-Kirche ist tagsüber bis zum Sonnenuntergang geöffnet, der Zugang zu den Minischubladen im Turmaufgang dann jederzeit möglich. Fragen beantworten Ralf Wehrmann oder Sarah Ostermann.