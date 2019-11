Ihr erklärtes Motto lautet „Kegler spenden Freude“. Und das taten die Kegelbrüder vom Club „Die Holzköppe“ am Samstag bei Elvering einmal mehr. Denn da übergaben sie Elly Mangels und Mechthild Maurer für die Hospizgruppe Ascheberg 715 Euro. Das Geld resultiert aus dem 8. „Holzköppe-Kegelcup“ an dem 20 Kegelclubs teilgenommen hatten.

Und bei diesem Kegelclub, so haben es sich die Jungs schon lange auf die Fahnen geschrieben, dominieren natürlich Spaß und Freude. Von letzterer profitieren dann auch immer heimische Institutionen. Denn beim mittlerweile legendären Kegelpokal spenden in diesem Falle alle mitwirkenden Kegelclubs zu Gunsten der Hospizgruppe Ascheberg. Die Gruppe um Elly Mangels ist dabei nun schon zum wiederholten Male in den Genuss der „Kegelpokal-Spende“ gekommen.

„Aber, wir sind von diesem Projekt Hospiz goes Kindergarten, überzeugt, ebenso wie von der wertvollen Arbeit, die dieser Verein leistet“, betonte Hendrik Fallenberg. Elly Mangels und Mechthild Maurer dankten den Kegelbrüdern. Sie verrieten, dass das Projekt „Hospiz goes Kindergarten“ 2020 auch nach Davensberg und 2021 nach Herbern kommt. In Ascheberg wird es bereits erfolgreich durchgeführt.