Blick zurück nach vorn

Schwelgen in der Vergangenheit und die Weichen für die Zukunft stellen – bei den Fußballern des TuS Ascheberg lag das bei der Abteilungsversammlung am Montagabend im Clubheim dicht zusammen. Die Reise ins Damals ermöglichten zwei Ehrungen.

Urgesteine erhalten Ehrungen

Gerd Hartwig ist seit 70 Jahren Mitglied des TuS Ascheberg. Er war dabei als in den 1960er Jahren Aschenplatz und Clubheim gebaut wurden, er machte beim Bau von Rasenplatz und Clubheim Ende der 1980er Jahre mit. Zwei Jahrzehnte bis 1989 war Hartwig Vorsitzender und Obmann der Fußballer. Bis Ende der 1990er Jahre managte er den Spielbetrieb von Senioren und Junioren, 1966 war er Mitbegründer der Altherren, die er von 1974 bis zum Jahr 2000 leitete. Bis 2010 pflegte Hartwig den Rasen. „Ohne Fußball-Enthusiasten wie dich, ginge überhaupt nichts in unserem Sport“, stellte Vorsitzender Rainer Zahlten fest. Er würdigte Hartwigs Leistung mit der Übergabe des goldenen Verdienstabzeichens des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen.

Besondere Ehrungen: Manfred Trahe (stehend v.l.), Reinhard Schulz, Gerd Hartwig, Rüdiger Vester und Rainer Zahlten (vorn). Foto: TuS Ascheberg

Das Abzeichen in Silber überreichte Abteilungsleiter Manfred Trahe an Reinhard Schulz . Er war da, als der Fußball nach 1993 neu aufgebaut werden musste. Schulz leitete die Abteilung von 1994 bis 2002, bis 1999 fungierte er auch als Kassierer. Der Mann, der 50 Jahre Mitglied beim TuS ist, erfand die Dorfmeisterschaft und war beim Davertpokal die treibende Kraft. Die Verbandsehrungen waren möglich, weil der TuS mit Rüdiger Vester einen Ehrenamtsbeauftragten als Kümmerer gefunden hat, so die Pressemitteilung des Vereins.

Wechsel in der Vorstandsriege

Gefunden wurden auch zwei neue Vorstandsmitglieder. Gerrit Mücke rückt für Christian Klaverkamp als stellvertretender Abteilungsleiter nach. Thomas Rellmann übernimmt die Aufgaben des Schriftführers von Jürgen Mehring. Für den ausscheidenden Malte Henrichs wurde als stellvertretender Jugendleiter kein Nachfolger gefunden. Dabei benötigt Leiter Thomas Witthoff Unterstützung, denn es sind 15 Jugendmannschaften gemeldet. Für sie müssen nicht nur Trainer gefunden, sondern auch aus- und weitergebildet werden. Jörg Pfaff, Jörg Kofoet und Stefan Höhne erwarben im vergangenen Jahr den Trainer-C-Schein. Die Mühe dort ist eine Investition, die sich lohnt, wie Witthoff betonte. Aktuell haben es die A-, B- und D-Junioren geschafft, sich für die Leistungsliga zu qualifizieren. Neues Personal ist auch bei den Senioren am Start. Oliver Gellenbeck kehrt als sportlicher Leiter zurück, Rene Ruländer ist neuer Trainer der zweiten Mannschaft. Max Schrooten und Carsten Poppe hatten das Team zwischenzeitlich trainiert.

Zwischendurch wurde auch in der Zukunft geschwelgt: Die Fußballer hoffen, dass die Gemeinde ihr Sportstättenkonzept zügig umsetzen kann und ein großes Kunstrasenfeld gebaut wird. Kurzfristig werden die Duschräume saniert.