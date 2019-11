Im Atelier herrscht Stille, denn konzentriert arbeitet ein knappes Dutzend Kreativer an den Arbeiten, von denen die meisten nicht nur private Räume zieren, sondern öffentlich zu sehen sein werden. Die Gruppe „KünstlerBunt“ bereitet derzeit wieder ihre Ausstellung im Spieker vor, die dort am 1. Dezember (Sonntag) und 8. Dezember (Sonntag) jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet ist. Ein Kunstcafé rundet den Genuss ab.

Einmal pro Woche kommen die Künstlerinnen (und ein Künstler) im Davensberger Gemeinschaftshaus zusammen. Es sind Amateure mit Ambitionen, auf die der Begriff Hobby-Künstler nicht zu passen scheint. Was im zurückliegenden Jahr an Aquarellen entstanden ist, zeigt die Werkschau – die wohl die zwölfte Auflage in der Geschichte von „KünstlerBunt“ sein dürfte, wie es jetzt vor der Presse hieß.

Nicht nur bei der Motivauswahl kommt zum Tragen, dass die Künstlerinnen und der Künstler schon einige Erfahrung mitbringen, sondern auch bei der Technik. Denn die Aquarellbilder entstehen nicht allein durch Pinsel und Farbe, sondern teilweise auch durch Quetschungen mit Folie, woraus sich eine besondere Struktur auf dem Blatt ergibt. Als spannend entpuppen sich auch Collagen aus Bildern, von denen jedes für sich steht, die Zusammenstellung unter einem gemeinsamen Thema aber zusätzlich einen Reiz ausmacht.

An der Ausstellung im Spieker beteiligen sich in diesem Jahr: Kathrin Ahrens, Jinny Deschner, Heinz-Jürgen Henz, Erika Holtsch, Rita Lanwer, Irena Mildner, Doris Schäfer, Birgit Schubert, Angela Sinofzik-Meehan und Gisela Vosschulte.