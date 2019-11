Lang, lang ist es her. In diesem Fall genau 40 Jahre. Denn da trennten sich die Wege von 54 Ex-Schülern, als sie 1979 die Realschule Ascheberg verließen und von der Schulbank hinaus ins Leben entlassen wurden. Am Samstag gab es ein Wiedersehen. Denn da fand ein Klassentreffen der beiden Abschlussklassen 10 a und 10 b in der Gaststätte Erdbüsken statt.

Vier Jahrzehnte später. Logisch, dass es da viel zu erzählen gab und Erinnerungen wach wurden. Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, die so ganz anders waren als heute. Digitalisierung, Handy und Co. waren dazumal noch „Fremdwörter“. „Da verabredete man sich noch persönlich“, schmunzelte Werner Bücker, der gemeinsam mit Uwe Neuburg das gelungene Klassentreffen organisiert hatte.

Mit von der Partie waren auch die Lehrer Wolfgang Erkens und Jutta Carstens. Groß in die Welt hinaus gezogen hat es niemanden. Barbara Falke hatte da die weiteste Anreise. Sie lebt heute in Ingolstadt.

Und wie stand es um den Wiedererkennungswert? Da gab es keine großen Probleme, „denn wir haben ja insgesamt schon vier Klassentreffen gehabt“, resümiert Bücker. Und trotzdem ging der Gesprächsstoff nicht aus, und wohl sämtliche Erinnerungen wurden lebendig. Vor allem die, an die legendäre Klassenfahrt nach Hastings im Mai 1979. Denn die Technik heute macht es da natürlich möglich, dass sämtliche Bilder, die davon existierten, per Beamer an die Wand geworfen wurden. Digitalisiert versteht sich. Denn die einstigen Realschüler, die sich vor allem durch besonderen Zusammenhalt auszeichneten, sind in Sachen Technik selbstverständlich mit der Zeit gegangen.