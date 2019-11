Es war richtig was los auf der Stallgasse des Reitvereins St. Hubertus Ascheberg. Denn der bot den Eltern der Schulpferdereiter die Möglichkeit, die Basics in Sachen Umgang mit dem Pferd näher zu bringen. „Wir versuchen so, den Eltern mehr Sicherheit zu geben. Denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass jeder vorher schon mal was mit Pferden zu tun gehabt hat“, so der Tenor von Heike Walter, Dagmar Oesteroth und Heike Zobel.

Die Resonanz war groß: 19 Eltern und zwölf Kinder nahmen an dieser Veranstaltung teil. Der Fokus lag allerdings auf den Eltern. Die Mütter und Väter holten die Schulpferde aus dem Stall, putzten, sattelten und trensten die Pferde. Hierbei konnten viele Fragen beantwortet werden, wie zum Beispiel: Welche Schnalle kommt wo dran? Wie verhalte ich mich, wenn jemand mit einem anderen Pferd vorbeigehen möchte? Worauf muss ich bei der Pflege achten? Wie kratze ich die Hufe aus?

„Nun fühle ich mich sicherer im Umgang mit den Pferden und Ponys und kann mein Kind bei dem schönen Hobby Reiten endlich korrekt unterstützen,“ beschreibt eine Teilnehmerin ihr ganz persönliches Erfolgserlebnis von diesem Nachmittag.

Das abschließende Kaffeetrinken im Reiterstübchen mit Kuchen und Waffeln, rundete diesen schönen Nachmittag bei lockeren Gesprächen ab, lautet die Pressemitteilung des Vereins.