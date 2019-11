„Schlechtes Bild hinterlassen“

Der herbstliche Spaziergang bescherte einen getrübten Naturgenuss. Denn: Die Davensbergerin musste gerade bei einer Runde durch die Davert feststellen, dass im Wald Hinterlassenschaften zu finden sind, die dort nicht hingehören. Aus ihrer Sicht waren es Jäger, die „ein echt schlechtes Bild von sich hinterlassen“, moniert die WN-Leserin.

Ihr sind gleich mehrere „anstößige“ Überbleibsel aufgefallen, die sie auf den derzeit herrschenden, aber schon einige Zeit zurückliegenden Jagdbetrieb zurückführt. Da wäre einmal das dreieckige weiß-rote Warnschild „Vorsicht Jagd“, das achtlos im Laub liegengeblieben sei. Und, gravierender noch: Die Davert sei voller Flatterband. Das weiß-rote Absperrband habe die Spaziergängerin an Fußwegen gesehen, die teils komplett damit abgeriegelt worden seien. Noch eindeutiger zuordnen lasse sich das Flatterband, das in Fetzen an Hochsitzen wehte. „Wirklich ein tolles Vorbild für unser Kinder! Und peinlich für die gesamte Jägerschaft, die ja ach so naturverbunden ist“, so die Davensbergerin.

Hegeringsvorsitzender will Jagdpächter sensibilisieren

Claus Zobel , Vorsitzender des Hegerings Ascheberg (der auch Davensberg umfasst) nimmt die Hinweise ernst. Versucht sie aber auch einzuordnen: Aus Sicherheitsgründen müssten Ansitzeinrichtungen markiert werden, weil es einschlägige Unfall-Verhütungs-Vorschriften verlangen. Da insbesondere bei Bewegungsjagden die Jäger nah bei einander auf das Wild ansitzen, müssten diese Stellen gekennzeichnet werden. Zobel gibt zu bedenken, dass zwischen Mitte Oktober und Ende Dezember auch enger getaktet und revierübergreifende Jagdtermine anstehen. Dennoch: Die Markierungen sollten „nach abgeschlossener Jagd sinnvollerweise wieder entfernt werden“. „Da stimme ich mit jedem Bürger überein“, betont Zobel.

Dass das „Vorsicht Jagd“-Schild im Laub liegt, führt der Hegerings-Vorsitzende auf mutmaßlichen Vandalismus zurück, der den Jagdbetrieb häufiger treffe. Das weiß-rote Band, das sich längere Strecken an Wegen entlang oder im Bereich von Gehölzschnitt erstreckt, müsse nicht vom Jagdbetrieb stammen. Dessen Erfolg vom flatternden Bändern eher geschmälert würde. Hier könne es sich auch um Begleiterscheinungen des Forstbetriebs handeln, so Zobel.

Jedenfalls: Er werde innerhalb des Hegerings auf das Thema hinweisen und die Pächter in dieser Hinsicht sensibilisieren, kündigte der Vorsitzende an. Er ruft auch in Erinnerung: Der jährliche Säuberungstag im März in der Gemeinde Ascheberg ist vor etlichen Jahren auf Initiative der Jäger des Hegerings Ascheberg gestartet worden, weil der absichtlich und achtlos weggeworfene Müll früher schon große Ausmaße angenommen hatte.