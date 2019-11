Dabei sein ist alles. Zusammen laufen ist aber noch viel mehr und macht Spaß. Das beweist Jahr für Jahr der Laufabzeichenwettbewerb „AOK-Lauf-wunder“. Allein im vergangenen Jahr motivierte er fast 29 000 Schüler aus ganz Westfalen-Lippe zum Mitmachen. Jetzt wurden die lauffreudigsten Schulen im Sport-Centrum Kaiserau ausgezeichnet. Zu den Preisträgern zählt auch die Ascheberger Profilschule, teilt die AOK mit.

„Die steigende Teilnehmerzahl spricht für sich. Der Laufabzeichenwettbewerb entwickelt sich zu einem festen Bestandteil an vielen Schulen. Denn Laufen macht nicht nur fit, es trainiert das Herz-Kreislauf-System, stärkt die Abwehrkräfte und verhindert Stress und Übergewicht“, erklärte Frank Simolka, AOK-Unternehmensbereichsleiter, bei der Siegerehrung. Der Wettbewerb wird seit dem Jahr 2015 vom Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. (FLVW) und der AOK Nordwest mit Unterstützung des Landesschulministeriums organisiert.

Ausdauer steht beim Laufabzeichenwettbewerb im Vordergrund. Auf Schnelligkeit kommt es nicht an, so die Pressemitteilung. Je nach Kondition laufen die Schülerinnen und Schüler ununterbrochen 15, 30 oder 60 Minuten. Für das Ergebnis wird die Anzahl der laufenden Schüler und die Gesamt-Laufzeit bewertet und ins Verhältnis zur Gesamtschülerzahl gesetzt.

„Bei dem Wettbewerb zählt das gemeinsam erreichte Ergebnis. Das AOK-Laufwunder bietet aber auch eine gute Gelegenheit, in Bewegung zu kommen und mit ganz viel Spaß die sportliche Vielfalt kennenzulernen“, sagte Gundolf Walaschewski, Präsident des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen e.V. (FLVW). Der Laufabzeichenwettbewerb soll die Kinder und Jugendlichen auch dazu anregen, sich in Vereinen zu organisieren und Sport als wichtiges Element in ihren Alltag zu integrieren.

Denn: Immer mehr Schüler bewegen sich zu wenig, hieß es.