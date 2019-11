Lebensretter starten als JET

Gelungener Start: Rund 15 Jugendliche kamen, um ein neues „Jugend Einsatz Team (JET)“ der DLRG Herbern zu bilden. Die Betreuer mit Jürgen Neuhaus, Teresa Hölscher , Florian Brinkkötter , Raphael Ahlmann, Leonie Siegert, Saskia Mürmann und Clauda Gräwe waren sehr zufrieden, dass der Aufruf so guten Anklang gefunden hat.

„Je mehr Jugendliche mitmachen, desto besser. Wir haben auf jeden Fall noch Kapazitäten“, sagte Neuhaus. Wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit der Rettungsschwimmer der DLRG ist, zeigt sich anhand der großen Anzahl an Lebensrettungen, die jedes Jahr durchgeführt werden. Kinder, Frauen und Männer, die im Wasser in Gefahr gerieten, verdanken den ehrenamtlichen DLRG-Einsatzkräften ihr Leben. Gräwe weiß, worauf es hier ankommt. Sie selbst war schon einige Male zum Rettungswachdienst in Scharbeutz.

Beim Informationsabend am Mittwoch waren die Jugendlichen hellauf begeistert. Frage für Frage wurde noch einmal ausführlich beantwortet. Anschließend ging es ins Hallenbad, um ein paar praktische Übungseinheiten durchzuführen.

„Das Jet-Team richtet sich an alle Jugendliche ab zwischen zwölf und 16 Jahren. Wichtig ist aus versicherungstechnischen Gründen eine Mitgliedschaft bei der DLRG“, betont Gräwe. Viele interessante und spannende Themen stehen in den nächsten Monaten auf dem Programm: Erste Hilfe, die Handhabung von verschiedenen Rettungsmitteln, Flaggenkunde, Bootswesen und Knotenkunde, Strömung und Wetterkunde, Funken und vieles mehr. „Neben der Ausbildung stehen Spaß und Kameradschaft im Vordergrund“, lautet der einhellige Tenor der Betreuer. Getroffen wird sich einmal im Monat. Es finden Tages- und Wochenendausflüge statt. Des Weiteren wird eine Wasserrettungsstation besichtigt und es wird ein Praktikum im Wasserrettungsdienst geben.

Weitere Treffen des neuen Jet-Teams sind am: 14. Januar, 11. Februar, 14. März, 31. März (mit Schwimmsachen), 28. April und 12. Mai jeweils um 18.30 Uhr am Herberner Hallenbad.