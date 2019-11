Kreativer Kraft freien Lauf lassen

Meine Finger gleiten über den glatten Untergrund und zeichnen eine Herzform. Erneut tastet meine Hand nach dem Farbenteller. Ich fühle die breiige Masse, nehme sie mit den Fingern auf. Keine Ahnung welcher Farbton da gerade an meinen Händen haftet. Ja, ich male, aber ich sehe nichts. Denn das ist die Aufgabe, die Alicija Balawender-Nitsche uns im Kurs Intuitives Malen gerade gestellt hat. „Blind“ malen und was passiert?

Ich fühle. Fühle die Farbe an den Händen, die Bewegung, die meine Finger auf dem glatten Untergrund vollziehen – keine Ahnung was ich am Ende dann sehen werde. Aber unwillkürlich schießt mir ein Gedanke durch den Kopf: „Genau diese Übung, die hätte zu Beginn des VHS-Kurses „Intuitives Malen“ stehen sollen. Statt dessen sind wir „sehend“ in den Kurs gestartet. Und da wird man dann schon mit einem dieser speziellen Drachen, wie Ergebnisdrache, Kontrolldrache oder Bedeutungsdrache konfrontiert. Für mein erstes Werk hatte ich Pink und Grautöne gewählt. Und irgendwann, nach dem gefühlt hundertsten Mal übermalen, stand ich dann da und fragte mich: „Und jetzt?“ Ein Gefühl, dass ein bisschen an eine Schreibblockade erinnert. Gut, dass ich da nicht mitreden kann, denn die hatte ich noch nie. Zurück zum Malen: Klar, irgendwo hat man ein Bild im Kopf und dann findet sich das irgendwie nicht auf dem weißen Untergrund wieder. Der Ergebnisdrache lässt grüßen, wie uns Fachfrau Alicja Balawender-Nitsche erklärt hat. Ein Drache, der die Spontanität bekämpft, während der Bedeutungsdrache eher die Intuition bekämpft. Erst bei der Übung „Mit geschlossenen Augen malen“, da hat sich der Verstand bei uns allen ausgeschaltet. Eine Übung in Teamwork. Ich habe sie mit Marion durchgeführt, die neben mir den Teller mit den von mir zusammengestellten Farben hält. Eine Aufgabe, die ich dann später für sie übernommen habe.

Die Zeit ist um, ich öffne die Augen, und bin sprachlos. Tatsächlich finden sich Herzen auf meinem Untergrund. Aber farbtechnisch habe ich treffsicher nur in den Rot-Ton gegriffen. Gut, so ein paar weiße Nuancen habe ich auch mal erwischt, aber gelb und orange? Na, die kommen dann später zum Einsatz, als ich mein Werk gut gelaunt beende. Wir haben viel gelernt. Intuitives Malen, da wird nichts erwartet. Außer, dass man sich auf sich selbst einlässt. Und ja, wer nun glaubt, wir hätten hier ausschließlich mit Farben hantiert: Weit gefehlt! Wir haben auch viel über Loslassen, Einklang von Körper, Geist und Seele gelernt, denn Sabine Klinker , gehörte ja auch zum Dozententeam bei diesem Kurs. Sabine und Alicija haben uns alle begeistert. Sabine, die uns einfühlsam in den Pausen auf „kleine Reisen“ mitgenommen oder uns durch Übungen Körpergefühl vermittelt hat, Alicja, die uns bei den kreativen Prozessen liebevoll unterstützt hat. Mehr will ich hier über dieses Debüt-Angebot nicht verraten.

Kursus startet ein zweites Mal

Aber wer nun neugierig geworden ist, der kann diese ungewöhnliche Erfahrung am 7. März 2020 (Samstag) ebenfalls machen. Denn dann wird von der VHS zum zweiten Mal ein Kursus intuitives Malen angeboten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und, nein, niemand muss hier studierter Künstler sein. Denn es geht darum zu fühlen und zu malen. Das Unbekannte zu erforschen, und so die schöpferische Kraft beziehungsweise Kreativität zu erfahren. Wir haben es geschafft, diese Erfahrung zu machen. Vor allem dank der beiden Dozentinnen, die uns so liebevoll an die Hand genommen haben.