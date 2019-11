Ehrenpreis zum Abschied

„Das ist eine Mitgliederversammlung, die unter besonderen Vorzeichen steht“. So leitete Bernhard W. Thyen nach Beendigung des Dankeschön-Frühstücks die Zusammenkunft des DRK-Ortsvereins Ascheberg-Davensberg am Samstag im Gasthaus „zur Davert“ ein. Denn: Nach über 40 Jahren zieht sich Thyen vom Amt des Vorsitzenden zurück, auch Dieter Pape tritt nach 35 Jahren als stellvertretender Vorsitzender ab. Ihre Nachfolge treten Andreas Groß (Vorsitzender) und Angelika Reimers (Stellvertreterin) an.

Christoph Schlütermann, der DRK-Kreisvorsitzende, dankte deshalb den beiden für ihre langjährige Arbeit für das Deutsche Rote Kreuz . „Sie haben unheimlich viel im Bereich Kitas geleistet“, hob er ein zentrales Aufgabengebiet von Pape hervor. „Du hast nicht an deinem Amt geklebt, aber die Verantwortung bis zum Schluss weitergetragen“, würdigte er Thyens Rolle. Auf alle Fälle bat Schlütermann: „Bleiben Sie dem DRK gewogen.“

Pape betonte in seiner kurzen Rede: „Es war immer toll, wenn man in die Augen der Kinder gucken konnte. Deswegen hat mir die Aufgabe sehr viel Spaß gemacht.“ Thyen blickte auf die Anfänge seiner Tätigkeit zurück und hob hervor, dass alles nur in Teamarbeit funktioniert: „Nur wenn man gemeinsam in die Speichen greift, kann es gelingen.“

Symbolische Lokomotive für den neuen DRK- Chef“

Seinem Nachfolger Groß überreichte Thyen symbolisch eine kleine Lokomotive, dieser darf nun den „Zug“ Ortsverein weiterfahren. „Man kann gar nicht genug danke sagen“, würdigte Groß das Engagement seiner Vorgänger und versprach, die Arbeit künftig noch mehr zu verteilen.

Zudem wurden noch weitere langjährige DRK-Mitglieder ausgezeichnet: Schatzmeister Willi Baumhöver ist 25 Jahre im Vorstand aktiv, seit 35 Jahren setzt sich Edgar Reifig im Bereich Sanitätsbereitschaft ein. 30 Jahre haben Heidi Knodel und Jolanta Claves in der Blutspendedienstgruppe aufzuweisen, fünf Jahre bei der Blutspende haben Rita Bolle, Antonia Büscher, Margret Schmidt und Ferdinand Zumdick zu bieten. Dr. Rudolf Sonnek zählt seit zehn Jahren zum Team der Sanitätsbereitschaft.

Baumhöver berichtete über eine sehr gute Kassenlage, Pape bilanzierte, dass die Blutspendezahlen in den letzten fünf Jahren stetig zurückgehen – eine Entwicklung, die nicht nur Ascheberg betrifft.

Mit Freude konnte Kreisjugendrotkreuzleiter Peter Koch feststellen: „Das Jugendrotkreuz ist in Ascheberg wiederbelebt worden“, seit Ostern gibt es eine Gruppe.

Edgar Reifig berichtete von den Fortschritten in der Sanitätsbereitschaft, einige Sanitäter-Lehrgänge seien bereits gelaufen, die ersten Rettungshelfer sind auf dem Weg. Die Gruppe besteht derzeit aus elf Personen.

Bürgermeister hält Überraschung bereit

Eine Überraschung hatte zum Abschluss Bürgermeister Dr. Bert Risthaus gemeinsam mit Thomas Stohldreier (Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales) für Thyen und Pape mitgebracht: Beide erhielten den vom Bürgermeister verliehenen Ehrenpreis der Gemeinde. „Für diese besondere Leistung sollten wir uns erkenntlich zeigen“, so Risthaus.

So ganz geht das Führungsduo dann aber wohl doch nicht. „Wenn Sie noch eine Aufgabe für uns haben, machen wir noch was“, kündigte Thyen nimmermüde an.