Bald heißt es für Pendler: Fahr' Bus und Bahn

Für die Eurobahn bedeutet dies, dass ihre Züge ab diesem Tag bis zum 12. August 2020 nur zwischen Lünen und Dortmund sowie zwischen Davensberg und Münster fahren. Die Lücke wird mit Bussen geschlossen.

Eurobahn-Betreiber Keolis wird drei Busrouten zwischen Lünen und Davensberg einrichten. Es werden nicht nur die während der Baustelle stillgelegten Bahnhöfe angefahren, sondern auch ortsnahe Haltestellen des ÖPNV sowie als besonderen Service mit Nordkirchen und Selm auch Orte außerhalb des Linienverlaufs der RB 50.

Ein Überblick:

Bus A fährt von Lünen Hbf über Werne Stadthaus, Werne Bahnhof, Capelle Dorf, Capelle Bahnhof, Ascheberg Bahnhofsweg, und Ascheberg Altenwohnheim zum Davensberger Bahnhof.

Bus B wird von Werne Bahnhof über Werne Stadthaus zum Davensberg Bahnhof fahren.

Bus C startet in Davensberg Bahnhof und fährt über Ascheberg Altenwohnheim, und Nordkirchen Rathaus zum Selm Bahnhof, wo der Anschluss an die RB 51 ermöglicht wird.

Für Fahrgäste, die direkt von Münster nach Dortmund oder umgekehrt reisen möchten, besteht die Möglichkeit, eine zeitsparende Alternativroute mit Umstieg in Hamm mit den Linien RE 7 oder RB 89 zwischen Münster und Hamm sowie mit den Linien RE 1 / RE 3 / RE 6 und RE 11 zwischen Hamm und Dortmund.

Der Zugang zum Bahnhof Davensberg ist nicht barrierefrei ausgebaut. Auf einen barrierefreien Zugang zu den Bahnhöfen und Bahnsteigen hat Keolis keinen Einfluss. Dieser liegt in der Verantwortung der DB Station & Service. Bahnreisenden empfiehlt Keolis, sich vorab bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale zu erkundigen, ob Personal zur Unterstützung zur Verfügung steht.

Exakter Ersatzfahrplan noch nicht fertig

Ein exakter Ersatzfahrplan mit allen Zeiten wird aktuell noch erarbeitet. Keolis-Sprecherin Nicole Pizzuti verweist auf laufende Gespräche mit Bahn und Aufgabenträger: „Wir wissen, dass die Bahnreisenden langsam wissen möchten, wie es genau laufen wird.“