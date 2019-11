Die Zeit, sie vergeht wie im Flug. 35 Jahre ist es nun schon her, als der Kolping-Spielmannszug Ascheberg nach Calella reiste, um dort beim internationalen Musikfest im Stadion des FC Barcelona zu spielen. Logisch also, dass da beim spanischen Abend am Samstag in der Gaststätte Erdbüsken diese Reise irgendwie auch wieder lebendig wurde.

Wozu gibt es schließlich Bilder, die manchmal mehr sagen als tausend Worte, oder aber diejenigen, die da mit den entsprechenden Anekdoten aushelfen können? Martin „Boat“ Weiß ist so jemand. Schließlich schlüpft er seit 40 Jahren in seine grüne Uniform und schwingt die Schlägel an der Pauke beziehungsweise entlockt dem Becken Töne. „Und nicht nur das, Boat hat sich in vielfältiger Weise in unserem Verein verdient gemacht, so ist er beispielsweise auch immer an vorderster Front im Festausschuss aktiv“, lobte Thorsten Hohenhövel, Chef des Kolpingspielmannszuges. Mit stehenden Ovationen wurde Weiß, der auch Chef der Kolpingsfamilie ist, zu seinem Dienstjubiläum gratuliert. Doch nicht nur er erhielt eine Auszeichnung. Auch Jan Hendrik Stapel, Jana Trahe und Janina Heubrock wurden geehrt. Denn das Trio ist bereits seit zehn Jahren im Verein aktiv.

Der Kameradschaftsabend war auf jeden Fall gelungen. Denn getreu dem spanischen Motto gab es auch spanische Musik. Und wer könnte da besser geeignet sein, als die Live-Band „Los Carambos“? Diese wechselten sich musikalisch mit DJ Martin „Kerni“ Kehrenberg ab, der übrigens den Grundstein seiner musikalischen Karriere auch im Spielmannszug der Kolpingsfamilie Ascheberg gelegt hatte.