Eine gefiederte Erfolgsgeschichte

Am Ende des langen Ganges bei der Geflügelschau des Rassezuchtverein „Eintracht Herbern“ in der Scheune des Hofes Feldmann/Horstrup in Horn wurden am Wochenende erstmals ausgewachsene Puten ausgestellt. 70 Jahre wird der Verein in diesem Jahr, aber Puten zu züchten und dann auch noch auszustellen, das gab es in den sieben Jahrzehnten noch nie. „Die sind ganz ruhig aber die Größe ist schon beachtlich“, erklärt Rainer Nienhaus , Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins. Insgesamt 261 Hühner und Hähne, Tauben, Wachteln und Enten machten in ihren Käfigen am Wochenende einigen Radau. Neben 22 Senioren stellten dieses Mal auch elf Jungzüchter bei der heimischen Veranstaltung aus und räumten dabei richtig ab.

Für die Laien unter den Besuchern sahen alle Tiere irgendwie besonders aus. Doch die Preisrichter Willi Diemann, Friedhelm Overdiek und Horst-Dieter Ratzki hatten bereits am Freitag die einzelnen Rassemerkmale beurteilt und dabei Vorzüge sowie kleine Mängel bei den Tieren festgestellt. Für jedes der ausgestellten Tiere wurde eine Bewertung erarbeitet, die auf Schildern am jeweiligen Käfig nachzulesen war. Offiziell wurde die Geflügelausstellung am Samstag vom Vereinsvorsitzenden Rainer Nienhaus mit Bürgermeister und Schirmherr Dr. Bert Risthaus eröffnet.

Die Tiere auszustellen, ist für die Rassegeflügelzüchter der Lohn für jede Menge Arbeit, Aufwand und züchterisches Geschick. Den Titel des Kreismeisters und den Landesverbandsehrenpreis hat die Zuchtgemeinschaft von Ralf und Camilla Nienhaus für ihre Hühner erhalten. Stefan Bomholt stellte mit seiner Putenzucht das schönste Tier der Ausstellung und bekam dafür den Landesverbandehrenpreis.

Bei den Tauben erhielt Heinrich Lamkowsky die Auszeichnung des Kreismeisters. Die Kammermedaille ging an Ludger Berger und den Ludger-Pieper-Gedächtnispreis erhielt Josef Kalb. Die Kreisverbandsehrenpreise gingen in diesem Jahr an: ZG Heitbaum/Hols, Monika Westhues und Ludger Berger. Der Emil-Sasse-Gedächtnispreis wurde Laura Horstrup verliehen. Bei der Jugend sicherten sich Franziska und Clemens Krampe den Pokal des Kreismeister. Eine Medaille für Ziergeflügel ging an Carla Thiäner. Landesverbandsehrenpreise (Jugend) gingen an; Klara Nienhaus, Kai Zimmermann und Franziska und Clemens Krampe. Den Kreisverbandsehrenpreis sicherte ich Hannes Thiäner. „Eigentlich können wir nun mit der Rasselgeflügelzucht aufhören. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten alles erreicht . Um ganz oben auf Bundes- und Landesebene mitzuspielen fehlt uns Zeit und Platz“, schloss Ralf Nienhaus die Ehrungen.