Einen Tresor erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Samstag in der Osterbauerschaft in Ascheberg, teilt die Polizei mit. Die bislang unbekannten Täter schlugen von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 9.05 Uhr, ein rückwärtiges Fenster einer Firma an der Straße „Im Heubrock“ ein. Durch dieses stiegen sie in die Firmenräume ein. Das Innere durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Einen vorgefundenen Tresor hebelten sie aus seiner Halterung und stahlen ihn. Im Tresor befand sich ein vierstelliger Bargeldbetrag. Weiteres Diebesgut war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden ( ✆ 0 25 91/79 30).