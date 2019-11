Hotel „Zum Wolfsjäger“ wechselt den Besitzer

Nach 40 Jahren wechselt das Hotel „Zum Wolfsjäger“ an der Herberner Südstraße den Besitzer. Seit 2011 wird es von Teresa Bock , geborene Hammwöhner, geführt. Als ausgebildete Hotelfachfrau und Köchin, sowie mit Abschluss zur staatlich geprüften Betriebswirtin, hatte sie bis zuletzt die Fäden des Betriebes in der Hand, Unterstützung erhielt sie dabei stets von ihrer Familie. Theo und Ida Hammwöhner hatten das damalige Gasthaus Westhues, eine frühere Bierbrauerei, 1979 gekauft und 1981 das Hotel „Zum Wolfsjäger“ eröffnet. Heiner und Gaby Hammwöhner führten es in zweiter Generation weiter.

Nach dem Weggang ihres Bruders und Küchenchefs Georg im September diesen Jahres, folgten viele Gespräche innerhalb der Familie. „Meine Entscheidung, den Betrieb in neue Hände zu geben, fiel am Ende zum Wohle der Familie“ sagt Teresa Bock.

Sie freut sich mit Claudia und Thorsten Bleckmann, vom Bleckmanns Hof in Werne, würdige Nachfolger gefunden zu haben. Mit einem etwas veränderten Konzept möchten die beiden das Haus übernehmen und als Hotel garni weiterführen. „Bereits in der Vergangenheit haben wir gut zusammen gearbeitet und uns gegenseitig empfohlen, so dass wir uns nach einiger Überlegung entschlossen haben, den Hotelbetrieb zu übernehmen“, berichtet Thorsten Bleckmann. Die Familien kennen und schätzen sich schon lange. So hat Claudia Bleckmann bereits 1995 ein Berufspraktikum bei Heiner und Gabi Hammwöhner im Restaurant „Zum letzten Wolf“ geleistet.

1981 wurde das Hotel an der Südstraße eröffnet. Foto: hbm

Bis zum 31. Dezember wird Teresa Bock mit ihrem Team das Restaurant und Hotel weiterführen. Alle Veranstaltungen bis zum Jahresende werden wie besprochen durchgeführt und Gutscheine eingelöst. Kunden, die bereits Anfragen und Reservierungen im neuen Jahr gemacht haben, werden persönlich über die Veränderung informiert. Im Januar 2020 erfolgen dann die Schlüsselübergabe und ein paar Umräumarbeiten, so dass es ab dem 1. Februar 2020 unter neuer Leitung weiter gehen kann. Auch einige langjährige Mitarbeiter wollen Bleckmanns übernehmen: „Das lag Teresa besonders am Herzen“ berichtet Thorsten Bleckmann „und wir freuen uns natürlich, wenn wir mit einem erfahrenen und zuverlässigen Team starten können.“

Wie es mit dem Restaurant und Weinkeller weiter geht ist noch nicht sicher, es gibt Überlegungen aber noch nichts Konkretes. „Den Weinkeller kennen wir selber von manchem netten Abend und würden diesen gerne wie gewohnt weiterführen“ sagt Thorsten Bleckmann. „Wir freuen uns auf unsere neue Aufgabe und hoffen, dass sich die Gäste in Herbern auch weiterhin wohl fühlen“ ergänzt Claudia Bleckmann.

Teresa Bock hat sich noch keine Gedanken über ihre Zukunft gemacht: „Die Entscheidung ist ganz frisch, wir werden das erst einmal sauber zu Ende bringen.“ Sie tritt auch dem Dorftratsch entgegen: Dass Bruder Georg eine andere berufliche Herausforderung gesucht habe, sei nicht aus einem Geschwisterstreit entstanden: „Wir kommen weiter gut miteinander aus.“