Junge Frauen aufgenommen

Bei der Generalversammlung der Herberner Bürgerschützen im Hotel-Restaurant „“Zum Wolfsjäger“ wurde neben Neuwahlen die neu gegründete Damengarde offiziell in den Verein aufgenommen. Neu ist auch: Die Bürgerschützen verknüpfen 2020 einen „Tanz in den Mai“ mit dem Ausmarsch.

„Wir haben schon viel geschafft, aber bis zum 200-jährigen Bestehen des BSV in 2022 ist noch viel zu tun“, sagt der Vorsitzende, Karsten Nägeler . „Ein 200 Quadratmeter großes Zelt ist bereits für den 30. April bestellt. Alles weitere wird noch zeitnah bekannt gegeben“, betonte Nägeler zum Maitanz. Das Schützenfest hat einen festen Platz in der Herberner Bevölkerung, dieses Jahr war der Schützenplatz vor allem beim Königsschießen gut frequentiert. Leider habe man seitens des Vereins im nächsten Jahr nicht das Jubiläums-Schützenfest der Davensberger Bürgerschützen berücksichtigt. Somit kollidieren beide Feste am gleichen Juni Wochenende (12. bis 14. Juni 2020). Die befreundeten Gastvereine aus Ascheberg und Nordick werden somit nicht am Samstag beim Herberner Fest teilnehmen.

Nach dem Bericht der einzelnen Abteilungen wurde die neu gegründete Damengarde vom Vorsitzenden begrüßt. Aktuell haben sich schon 18 junge Frauen der Abteilung angeschlossen. Nach dem ersten Durchlauf-Jahr soll entschieden werden, welche Posten innerhalb der Garde verteilt werden. Einstimmig wiedergewählt wurden der zweite Vorsitzende Johannes Schlüter, Geschäftsführer Tobias Temmann, Hauptkassierer Frank Scheiter, Beisitzer Lutz Billermann und der zweite Kassenprüfer Michael Ullrich. Einen großes Dankeschön gab es anschließend für Uwe Finke. Nach über 30 Jahren ist er auf eigenem Wunsch aus dem Offizierscorps ausgeschieden. Vom Oberst und ehemaligen Hauptmann Heiko Mönster sowie vom Vorsitzenden gab es für den jahrzehntelangen Einsatz ein kleines Präsent. Lobend wurde auch erwähnt, dass die Schießabteilung jeweils 500 Euro für die Avant- und Fahnengarde gespendet hat. Zu guter Letzt überreichte Vorstandsmitglied Marco Hüsing den Vereinsvorsitzenden ein Skript mit alten Protokollen des Bürgerschützenvereins (1957-2017).

Abschließend wurden noch einige organisatorische Planungen für den bevorstehenden Weihnachtsbasar am Sonntag (1. Dezember) besprochen. Der Bürgerschützenverein wird traditionell den Glühweinverkauf auf dem Kirchplatz anbieten.