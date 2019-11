Mit einem Barhocker auf dem Weg nach Shanghai

Die Nachrichten vom ersten Tag ließen wenig Gutes erahnen. „Er hat geflucht“, sagt Chef Oliver Stattmann über den Anruf von den Deutschen Meisterschaften der besten Tischler-Lehrlinge des Jahres. „Meinen Eltern habe ich am Abend gesagt, dass ich gleich wieder abfahren könne. Das Ganze lohne sich nicht“, gibt Antonius Bomholt seine Stimmung nach den ersten neun Arbeitsstunden an einem Barhocker wieder. Doch der Aschebergerwar mit diesen Gefühlen nicht allein: „Als wir abends gegessen und ein Bier getrunken haben, ging es den anderen Teilnehmern nicht besser. Alle hatten die Sorge, nicht fertig zu werden.“ Am Ende belegte der 20-Jährige als Vertreter Nordrhein-Westfalens den vierten Platz.

An der Plaßstraße gehören teilweise computergesteuerte Maschinen zu den wichtigsten Helfern. Beim Aufeinandertreffen der 16 Sieger ihrer Bundesländer im hessischen Schlüchtern war handwerkliche Arbeit gefragt. Warum den bereits ausgezeichneten Lehrlingen die Arbeit an einem Barhocker so schwer fiel, erläutert Bomholt so: „Es gab keinen rechten Winkel.“ Ob Schlitz- oder durchgestemmter Zapfen, alles musste – laienhaft formuliert – schief zusammenpassen. „Das haben wir in den ersten Lehrgängen gemacht und dann kaum mehr“, hätte Bomholt nicht erwartet, am Ende in den Werkzeugkasten der ersten Erfahrungen greifen zu müssen. Es war auf jeden Fall ein mühsamer Weg von der Skizze über den Brettaufriss zum Hocker.

Tag eins ging, Tag zwei entwickelte sich anfangs kaum besser. „Als ich mittags angefangen habe, alles zu verleimen, kam das Gefühl: ‚Du schaffst das‘ auf. Und dann hat es auch geklappt.“ Immerhin 13 von 16 Teilnehmern beendeten die Arbeit mit einem fertigen Barhocker. „Ich habe gehofft im Mittelfeld zu landen, Platz sechs, sieben oder acht“, berichtet Bomholt. Aufgerufen wurden die Teilnehmer von hinten. Acht, sieben, sechs, fünf. „Da habe ich gedacht, jetzt nicht“, berichtet der Ascheberger. Doch am Ende wurde es doch der Platz neben dem Treppchen, Rang vier, Blech. „Der erste Platz ohne einen Preis“, sagt Bomholt. Vor ihm: Ein Sachse, ein Bayer und ein Niedersachse. Inzwischen ist natürlich klar, dass der vierte Platz eine zweite Seite hat, die den ersten Eindruck überstrahlt: Platz vier bei der Deutschen Meisterschaft ist ein Top-Ergebnis, eine tolle Leistung, wie auch die Chefs und Arbeitskollegen nach der Rückkehr fanden: „Alle haben gratuliert.“

Weil der Tischlernachwuchs auf dem Treppchen für eine WM-Teilnahme 2021 in Shanghai zu alt ist, könnte das Ticket an den Ascheberger gehen. „Dazu müsste ich ein Werkstück mit 80 Punkten bauen. Für den Hocker habe ich 78,8 Punkte erhalten“, informiert Bomholt. Aktuell wartet er auf eine Nachricht des Verbandes, ob und wie es weitergeht: „Wenn ich die Chance dazu habe, werde ich es auf jeden Fall in Angriff nehmen“, sagt Bomholt, dessen weiteste Urlaubsreise bisher nach Rom führte, zu einer möglichen Wettbewerbsteilnahme in Asien. Bis dahin ist der Barhocker lackiert.

Neben dem Wettbewerbsstück bringt der Ascheberger viele schöne Momente mit. Die Rivalen verstanden sich gut, hatten miteinander Spaß und neideten sich die Erfolge nicht. Wobei verstehen: „Der Dialekt des Thüringers war schon besonders. Ich habe es mal auf plattdeutsch probiert. Das war amüsant.“