Car-Sharing soll 2020 starten

Die Gemeinde Ascheberg will ein Mobilitätskonzept erstellen. „Wir werden den Ist-Zustand in allen Haushalten abfragen, denn die Leute vor Ort sollen mitgenommen werden“, berichtete Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier am Dienstag im Wirtschaftsförderungsausschuss. Erarbeitet wurde das Vorgehen im Arbeitskreis ÖPNV, der dieses Jahr zwei Mal getagt hatte. Mit den Einwohnern werden auch die Unternehmen in den Orten sowie Krankenhäuser und Fachärzte im Umfeld nach ihren Wünschen befragt. Das Ergebnis soll in einer Analyse mit Pendlerdaten, Schülerverkehr und anderen Zahlen fundiert aufbereitet werden. Daraus, so Stohldreier, werde ein Soll-Zustand beschrieben: „Das können Mobilitätsstationen sein, wo Rad, Lastenrad, Carsharing, Bus und Ladestationen für E-Bikes zusammenkommen“, nannte der Verwaltungsmann ein Beispiel. Für das Erstellen des Konzeptes wurden 18 400 Euro bereitgestellt. Die Gemeinde möchte über einen Förderantrag 80 Prozent der Kosten als Einnahme generieren.

Stohldreier zeigte auch den Kreislauf auf, der nach Erfassen des Bedarfs und Beschreiben des Angebots folgt: Das Angebot muss in die Tat umgesetzt und später dann kontrolliert werden.

Beim wichtigsten Mobilitäts- und Klimaschutzanliegen, dem Bau des zweiten Gleises, sei in den vergangenen Monaten einiges passiert. Dem Schulterschluss zwischen Münster und Dortmund hätte sich neben Kommunen auch Verbände angeschlossen. „Da sind aber dicke Bretter zu bohren“, rechnet Stohldreier nicht mit schnellen Ergebnissen.

Eine andere Stellschraube ist der Arbeitskreis mit dem Car-Sharing angegangen. Das Unternehmen Teilautos ist schon in einigen Orten des Münsterlandes aktiv geworden. Dirk Froelje stellte die Bedingungen für Gemeinden auf dem Land vor. Die Hürden in der Fläche sind ungleich größer als in Städten, aber Beispiele wie Everswinkel zeigen, dass sich Car-Sharing auch auf dem Land wirtschaftlich erfolgreich und für Nutzer preislich akzeptabel umsetzen lässt.

Rund um den ÖPNV-Tisch ► Die Busverbindung von Münster nach Ottmarsbocholt bis Davensberg zu verlängern, ist unrealistisch. Das gehe nicht ohne zusätzliche Busse, hatte die RVM mitgeteilt. Zudem sei die Bahn drei Mal schneller.► Für mehr Transparenz sei ein neuer Flyer erstellt worden. Der, räumte Stohldreier ein, sei immer noch schwer zu überblicken, markiere aber einen Anfang.► Die BuBiM App sei absolut zu empfehlen. Sie sei als Münsterländer Mobilitäts-App Routenplaner, Fahrplanauskunft und sprachgesteuerte Navigation gleichermaßen.► Auf der Agenda stehen Stellplätze für Fahrräder, besonders auch im Umfeld der Sandstraße in Ascheberg.► Ein Taxibus zum Bahnhof Ascheberg steht auf dem Wunschzettel von Bürgern. Ob er wieder eingeführt werden soll, könnte mit Daten aus der Umfrage zur Mobilität unterfüttert werden. ...

Entscheidend für einen Start, so Froelje, sei ein Stellplatz nach dem Car-Sharing-Gesetz. Dazu brauche es einen zeitlich befristeten Garantieumsatz. Zu Deutsch: Es braucht Interessenten aus den Orten der Gemeinde. Dazu setzt die Verwaltung auf eine Informationsveranstaltung am 27. Januar (Montag) in Ascheberg. „Wir schauen dann, wo das größte Interesse ist. In dem Ort werden wir dann starten“, informierte Stohldreier. Im ersten Schritt würden in der Regel Kleinwagen bereitgestellt. Froelje erläuterte, dass Elektroautos deutlich öfter genutzt würden.

Registrieren, Buchen, Tür öffnen und Abrechnen werden bei dem System übers Smartphone erledigt. So wird das Nutzen einfach gehalten. Tariflich zahlen Gelegenheitsnutzer einen Monatsbeitrag von 2,50 Euro, für den Kilometer 30 Cent und die Stunde 2,70 Euro. Vielnutzer zahlen im Monat 19,50 Euro, 18 Cent für den Kilometer und 1,20 Euro für die Stunde. Bei Monatskosten von 200 Euro für einen eigenen Pkw rechne sich das Modell auf jeden Fall.

Wenn der Start gelinge, so Stohldreier, könne der Faden auch weiter gesponnen werden: Weil auch Drensteinfurt bei Teilautos mitmache, wären Teilauto-Standorte in Herbern und Mersch denkbar. Und an dem Punkt ist Mobilität dann in Richtung Vision unterwegs.