Neue Leute und Gebäude

Zum Auftakt seiner vorweihnachtlichen Besuche bei sozialen Einrichtungen war Bürgermeister Dr. Bert Risthaus jetzt bei der Fachklinik Release in Herbern zu Gast. Zusammen mit Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier hörte er im persönlichen Gespräch mit den Führungskräften Neues. Denn während die Arbeiten am ersten Bauabschnitt des Modernisierungsprojektes in vollem Gange sind, ist im Jahresverlauf auch das Personalkarussell ordentlich in Schwung gekommen. So ist Dr. med. Selma Music seit Juli Chefärztin der Fachklinik, die bei ihrer Eröffnung 1996 deutschlandweit die erste war, die die Behandlung mit Medikamentengabe anbot. In NRW ist sie es bis heute.

Music tritt die Nachfolge von Dr. Andreas Rhode an, der zum Medizinischen Dienst der Krankenkassen wechselte. Als Verwaltungsleiterin rückte zum 1. Oktober Franziska Ortmann für Denis Schinner nach, der seinerseits nun als Geschäftsführer beim Träger Arbeitskreises für Jugendhilfe/ Netzwerk Suchthilfe gGmbH fungiert. Ortmann ist Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen und studiert zurzeit Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie. Sie arbeitet seit 2016 in der Fachklinik.

Neben dem neuen weiblichen Führungsduo setze sich der Generationenwechsel im Team auch 2020 und 2021 fort, erfuhr Risthaus von Schinner. Beim Träger sei zudem Vorstand Rainer Bathen in den vorzeitigen Ruhestand gegangen, hieß es.

Dr. Music, Fachärztin für Nervenheilkunde, Sozialmedizin und Rehabilitationswesen war bereits von 2005 bis 2006 bei der Fachklinik beschäftigt und kehrte gern zurück. „Das Vertrauen war da“, berichtete sie im Gespräch. Sie nimmt perspektivisch auch die Nachsorge oder Praktika der Klienten in Firmen in den Blick. „Viele Klienten kommen auch mit Vorerkrankungen, sind Schmerzpatienten oder müssen traumatologisch betreut werden“, erläuterte Music.

Auf der Baustelle des neuen Traktes hat sich seit dem Richtfest Anfang September einiges getan. Beim Rundgang informierten sich Risthaus und Stohldreier über den Stand der Dinge. Auf 900 Quadratmetern Nutzfläche entstehen 20 moderne Einzelzimmern mit Bad sowie verschiedene Therapie- und Gruppenräume. Im Erdgeschoss sind Werkstatt, Ergotherapie und einige Büros angesiedelt. Außerdem gibt es hier einen Raum für die Nachtwache.

Im Obergeschoss befindet sich ein rund 100 Quadratmeter großer, multifunktionaler Raum geplant. Die Zimmer im Dachgeschoss sollen ausschließlich für weibliche Klienten genutzt werden.

Die Mensa des Altbaus wird erweitert und soll künftig beidseitig zugänglich sein. Alle Anforderungen an Brandschutz und Barrierefreiheit werden umgesetzt. Die Umbauten finden bei laufendem Betrieb statt. Der erste Bauabschnitt soll voraussichtlich im Mai/Juni 2020 fertig und 2021 das bestehende Bettenhaus komplett modernisiert sein.

Im Außenbereich soll mit Hilfe einer Spende der Sparkasse Westmünsterland künftig eine Boule-Anlage mit zwei Feldern das Volleyballfeld ersetzen, freute sich Schinner auf die Aufwertung.