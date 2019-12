Eine kreative Auszeit aus dem Alltag gönnten sich wieder acht Frauen der Kolpingsfamilie Ascheberg. In der WohnWerkstatt der Kreativpädagogin Ute Mangel in Lüdinghausen entwarfen, modellierten und gestalteten sie unter Anleitung an zwei Terminen verschiedene Königsfiguren aus Gips. Es entstanden dabei nach eigenen Vorstellungen und Fantasien wunderschöne „Könige für die Adventszeit“ und auch darüber hinaus.

Die Teilnehmerinnen zeigten sich begeistert. Eine Wiederholung dieser kreativen Auszeit für 2020 ist schon in Planung.