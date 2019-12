Die Eine-Welt-Gruppe Ascheberg bietet eine Auswahl ihrer Produkte bis zum 14. Dezember wieder im Geschäft „Engel & Bengel“ am Ascheberger Kirchplatz an. Faire Produkte für Nikolausstiefel und Weihnachtsteller sind genauso zu haben wie kleine Weihnachtsgeschenke. Markenzeichen der Gruppe sind seit Beginn selbstgebastelte Karten, in diesem Fall natürlich für das Weihnachtsfest. Das Angebot bei „Engel & Bengel“ läuft dieses Jahr nur bis zum 14. Dezember, weil am 15. Dezember (Sonntag) der Abschlusstag beim Verkauf in der Bücherei ist. Die Eine-Welt-Gruppe wird dieses Angebot – wie berichtet – nicht fortführen.