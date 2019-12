Bei den verbundenen Firmen Kaiser Fahrzeugbau und Kaiser Ascheberg gab es jetzt guten Grund zum ausgiebigen Feiern. Zehn Mitarbeiter wurden für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Besonders zu erwähnen sind Helga Müller , die mit 14 Jahren ihre Ausbildung bei der Firma Kaiser begonnen hat und jetzt nach 45 Jahren quasi zum Inventar zählt. Dazu Volker Trahe und Wilhelm Zink, die mit mittlerweile 35 Dienstjahren zu den Urgesteinen der beiden Firmen zählen. Insgesamt kamen allein die zehn Jubilare auf stolze 245 Dienstjahre. In der heutigen schnelllebigen Zeit sicherlich keine Selbstverständlichkeit und spricht für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in dem Familienbetrieb, heißt es in einer Mitteilung.

Firmeninhaber Peter Kaiser als auch Geschäftsführer Bayram Koc betonten in ihrer Ansprache, dass sie stolz seien auf ein stetig gewachsenes Team wie dieses, das gut miteinander harmoniere und auf das man sich jeden Tag verlassen könne.

Bayram Koc dankte Inge Kaiser. Foto: privat

Für Rührung bei der Seniorchefin Inge Kaiser sorgten dann die Mitarbeiter. Sie überraschten sie mit einem Blumenstrauß und dankten ihr für mehr als 50 Jahre unermüdlichen Einsatz für die Belange der Mitarbeiter und für die Firma. Seit 1968 haben Inge und Rüdiger Kaiser die Geschicke der Firma geleitet und ausgebaut. Im Jahre 2002 hat der Sohn Peter Kaiser den neuen Fahrzeugbaubetrieb eröffnet.