27. Oktober 2017: An einem Freitagmorgen geht es von der Biete aus nicht mehr in Richtung Postagentur, die Bultenstraße ist wegen der beabsichtigten Arbeiten am Bultenkarree zu einer Einbahnstraße geworden. Mehr als zwei Jahre danach sind es in kurzer Zeit mehrere Leser, die mit einer Beobachtung und Frage in die WN-Redaktion gekommen sind. Sie berichten, dass bei zwei Baustellen im Dorf ganz unterschiedlich gearbeitet worden ist. An der Appelhofstraße wurde neben dem Neubau das Pflaster auf dem Bürgersteig schnell und gut neu verlegt, die Seite ist nach einiger Zeit wieder nutzbar. An der Ecke Biete/Bulten­straße hingegen passiert nichts. Die Einbahnstraßenregelung ist mehr als zwei Jahre alt. Der Bürgersteig ist kaum zu nutzen, obwohl aus dem Neubau schon Licht scheint. Ihre Frage: Passiert da noch etwas?

„Wir haben darüber schon im Verwaltungsvorstand gesprochen“, berichtet Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier spontan auf WN-Anfrage. Nach dem Blick auf die aktuelle Lage, teilt Stohldreier mit, dass Landschaftsbauer schon auf der Gebäudeseite an der Bultenstraße im Einsatz seien. Ziel sei, dass die Straße zum Jahreswechsel wieder in ihrer ursprünglichen Form genutzt werden könne. Das sei auch mit der Straßenverkehrsbehörde so abgesprochen worden. Bis dahin sollen auch die Bürgersteige wieder nutzbar sein.

Die Bauarbeiten am Bultenkarree hatten sich nach dem Einrichten der Baustelle und dem Aufstellen eines großen Baukrans verzögert. Die Pläne mussten mit dem Kreis neu angestimmt werden. Auf dem Grundstück der früheren Mühle und Gastwirtschaft Geismann wurden eine Tiefgarage und 18 Wohnungen gebaut.