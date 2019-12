„Habt Ihr den Nikolaus schon mal auf frischer Tat ertappt?“ Der kleine Yannick schon. Und dabei hat er dann auch gleich das Geheimnis gelüftet, weshalb der Nikolaus entgegen der eigentlichen Annahme durch das Badezimmerfenster kommt. Eine plausible Erklärung, die der heilige Mann da liefert: „Früher hatten die Menschen Kamine, heute haben sie alle nur noch Zentralheizungen“. Logisch, dass da am Mittwochabend irgendwie Gelächter vorprogrammiert war. In der Pfarrbücherei öffnete sich das vierte Türchen vom lebendigen Adventskalender. Und da unterhielten das Team der Pfarrbücherei und das Team der Eine-Welt-Gruppe gemeinsam.

Elisabeth Raters machte den Anfang, als sie die Geschichte von Yannick und dem Nikolaus aus dem Buch „Leuchte kleiner Weihnachtsstern’“ vorlas. Eine Geschichte für Kinder und davon hatten so einige den Weg in die weihnachtlich geschmückte Pfarrbücherei gefunden. Na ja, „und für uns Ältere haben diese Geschichten natürlich auch ihren Reiz nicht verloren“, verriet eine Besucherin schmunzelnd. Abgesehen davon unterhielten wenig später Monika Kofoth und Maria Aßmuth mit Geschichten aus dem Werk „Der etwas andere Advent“. Eine kleine Reise zu sich selbst, besinnlich aber auch unterhaltsam. Abgerundet wurde der Abend mit weihnachtlichen Leckereien sowie selbstgebastelten Mini-Fröbelsternen, die Maria Aßmuth abschließend an jeden Gast verteilte.