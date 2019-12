Zu Weihnachten ist es Brauch, dass Unternehmen kleine Aufmerksamkeiten an Kunden und Geschäftspartner verschicken. So manches Büro quillt in dieser Zeit über mit Schokoladen-Adventskalendern, Weihnachtstassen und Gewürzstreuern. Das Ascheberger Softwarehaus Data Design System (DDS) hat sich in diesem Jahr entschieden, die vollen Schreibtische nicht noch weiter zu füllen. Stattdessen verteilte das Unternehmen den Gegenwert der Präsente auf die in den deutschen Firmenstandorten ansässigen Tafeln.

Dementsprechend durfte sich auch die Ascheberger Tafel über eine Spende von 500 Euro freuen. „Den Einsatz und das Engagement, mit dem die Tafeln in Deutschland bedürftige Menschen unterstützen, kann man nicht hoch genug schätzen“, erklärt DDS-Marketingleiter Sebastian Schmidt. „Wir hoffen, dem Team mit unserer Spende ein wenig bei seiner tollen Arbeit zu helfen, sodass am Ende die Tafel-Kunden davon profitieren.“

Die Übergabe des Schecks erfolgte an der Ausgabestelle der Ascheberger Tafel. „Dass sich ein weiteres lokales Unternehmen für unsere Sache engagiert, freut uns sehr“, sagt Martin Hörster, Vorstandsvorsitzender der Ascheberger Tafel. „Durch die Spende können wir zum Fest einige Produkte anbieten, die wir sonst nicht im Sortiment haben.“

DDS plant, auch in den kommenden Jahren Hilfsorganisationen mit einer weihnachtlichen Spende zu unterstützen.