Die Vorboten haben nicht getäuscht: Der Druck auf Kindergartenplätze in der Ortschaft Ascheberg erfordert den Bau eines elften Kindergartens. Diese Botschaft aus dem September bestätigte sich bei den Anmeldungen zum nächsten Kindergartenjahr, weil Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier im Jugend-, Senioren-, Sozial und Sportausschuss berichtete.

„Alle angemeldeten Kinder bekommen einen Platz“ stellte Stohldreier fest. In Davensberg gehe die Rechnung auf. In Herbern müssten die bestehenden drei Kindergärten wegen der hohen Anmeldezahl überbelegt werden. Auch in der Ortschaft Ascheberg komme die Gemeinde nicht umhin, Kindergärten überzubelegen. Auf jeden Fall müssen die beiden bereits angekündigten Maßnahmen zum neuen Kindergartenjahr ergriffen werden: An der DRK-Kita-Rheinsbergring wird eine vierte Gruppe angebaut. Das Gebäude war schon auf diese Option ausgerichtet. Der Ausschuss stellte im Haushalt für das nächste Jahr 500 000 Euro bereit. Dazu kündigte Stohldreier an, dass die Mirjam-Tageseinrichtung eine weitere provisorische Gruppe einrichten werde. Den Ort nannte der Verwaltungsmann noch nicht. In den Pavillons an der Profilschule steht kein Platz mehr zur Verfügung. Der Neubau an der Hoveloh wird erst zum übernächsten Jahr fertig.