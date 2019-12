Eine Debütantin, der niemand das Geschehen hinter den Kulissen erklärten muss, weil sie jeden Quadratzentimeter kennt. Gibt es das? Janina Heubrock nickt. Die 21-Jährige probt gerade fürs „Verdreihte Diamantenroulette“. Ab 18. Januar 2020 wird die Spielschar der Kolpingsfamilie die Ascheberger mit dieser Gaunerkomödie in drei Akten unterhalten.

Die Welt hinter den Kulissen hat Janina Heubrock schon als kleines Kind kennengelernt. Vater Ludger gehört zum Stamm der Spielschar, seine Frau Petra und die Zwillinge Andreas und Janina waren oft dabei, kennen sowohl Räumlichkeiten als auch Akteure. Nur den Platz auf der Bühne, wenn der Vorhang offen und der Saal voll ist, den kennt Janina Heubrock bisher noch nicht. „Ich wollte schon immer mitspielen. Beim ersten Mal wollte ich mit Papa zusammen spielen, das hat leider nicht geklappt. Da dieses Jahr die ursprüngliche Besetzung meiner Rolle ausgefallen ist, habe ich sie übernommen“, berichtet die junge Frau vom Pöpping. Ihr Vorteil ist klar: Sie muss sich nicht vorstellen, wird nicht als Neuling beäugt und ist gleich mittendrin gewesen.

Bei ihren Einsätzen auf der Bühne fällt gleich auf: Der Text sitzt, die plattdeutsche Sprache bereitet ihr kaum Probleme. Schließlich hat sie mit dem Vater daheim einen guten Ratgeber und „auswendig lernen, konnte ich schon immer gut.“ Der Rest ist Sache der Probenarbeit. Zwei Mal in der Woche geht es ins Pfarrheim. Nicht wenig für eine Frau, die aktives Mitglied des Kolpingspielmannszuges ist und bei BW Ottmarsbocholt Fußball spielt.

55 Einsätze hat Janina Heubrock als Frauke Mooshauer. Ihr Bühnenvater ist Martin Weiß. Die Einsätze erfolgen in allen drei Akten jeweils zum Ende hin. „Wenn ich abgehe, fällt der Vorhang“, schmunzelt das Nesthäkchen der aktuellen Besetzung. Die Rolle ist ihr zwar nicht auf den Leib geschrieben, aber auch nicht weit von ihrer Lebenswirklichkeit weg: „Ich muss mich nicht krass verstellen.“

Der Kartenvorverkauf läuft im Malergeschäft Mangels. Nach der Premiere am 18. Januar 2020 (Samstag) um 19.30 Uhr, wird das Stück am 25. Januar 2020/1./8. und 15. Februar 2020 (jeweils ein Samstag) um 19.30 Uhr; am 26. Januar und 2. Februar 2020 (jeweils ein Sonntag) um 14.30 Uhr sowie am 9. Februar 2020 (Sonntag) um 16.30 Uhr zu sehen sein.