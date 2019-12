Seit 70 Jahren ist Otto Jäger aus Herbern Mitglied der örtlichen Kolpingsfamilie. Am Samstagabend wurde der 89-Jährige in den Räumen des Pfarrheims St. Benedikt im Rahmen des Kolping-Gedenktages für seine Vereinstreue ausgezeichnet.

„Otto ist eine tragende Säule des Vereins“, sagte der erste Vorsitzende der Kolpingsfamilie Herbern, Helmut Weißenberg. Mit 19 Jahren trat Jäger in die Gemeinschaft ein und war von 1954 bis 1959 sogar erster Vorsitzender. Er war zudem Gründungsmitglied des Spielmannszuges der Kolpingsfamilie, welcher in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feierte. Weißenberg erwähnte auch, dass sich der 89-Jährige heute noch in die Vereinsarbeit mit einbringt und man sich immer auf ihn verlassen könne. „Es war als Handwerker damals selbstverständlich, dass man im Kolping war“, sagte Jäger, der seinerzeit als Malermeister einen Betrieb in Herbern hatte.

Weiter ging es mit der Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft. Hier ehrte Weißenberg Peter Kaufmann und in Abwesenheit Manfred Diekann sowie Detlef Eckey. Kaufmann erinnert sich an die Anfänge seiner Vereinsmitgliedschaft: „Unsere ersten Gruppenstunden haben wir in der legendären Griesdorns Hütte in Forsthövel abgehalten. Finanziert haben wir das Ganze mit den 99 Pfennig Eintritt. Auch die legendären Discos in Bathes Saal sind unvergessen. Es war im Nachhinein betrachtet eine geniale Zeit“, erzählt Kaufmann. Für die Jubilare gab es Urkunden und Ehrennadeln. Auch der Präses der Kolpingsfamilie Herbern, Pater George, beglückwünschte die Jubilare Anschließend referierte Heinz Wesselmann zu „Früher war alles besser“.