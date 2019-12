Es war eine kleine Reise, auf die die jungen Pianisten am späten Sonntagnachmittag ihre Zuhörer mitnahmen: Zu den Pinguinen, zu den Eisbären, in die Weihnachtsbäckerei. Das Familienzentrum Herbern hatte gemeinsam mit Musikpädagogin Margarita Lebedkina von der gleichnamigen Musikschule in Werne zu einem kleinen Jahres-Abschluss-Konzert ins Pfarrheim Herbern eingeladen. Und die Eltern, Geschwister und Großeltern ließen sich gerne vorweihnachtlich verzaubern.

In den „Kinder-Piano-Welten“, die die Musikschule „Margarita“ und das Familienzentrum im September zum zweiten Mal anboten, hatten sich die Kleinen vorbereitet. Einige ältere Kinder sind schon länger dabei, auch sie stellten ihr Können unter Beweis. Ein bisschen Gesang, ein bisschen Bewegung und ganz viel Klavierspiel: Die Kleinen – das Angebot ist für Kinder ab drei Jahren gedacht – zeigten, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hatten. Natürlich waren alle ziemlich aufgeregt, doch seinen kleinen Solo-Auftritt wollte sich keines der Kinder nehmen lassen. Und natürlich gab es für soviel Mut für jeden Einzelnen Sonderapplaus.