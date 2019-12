Chor und Blaskapelle harmonieren

„Der Weg zur Krippe ist ein Weg der Vorfreude“, ließ Pater George Pattarakalayil die Besucher in der St. Benedikt-Kirche wissen. Denn hier gab es am Sonntag Vorfreude für die Ohren: Der Kirchenchor St. Benedikt und die Blaskapelle Schwartländer hatten traditionell zum Adventskonzert eingeladen.

Bläsermusik und Chorgesang gehören zur Adventszeit wie Plätzchenduft und Kerzenlicht. In Herbern hat diese musikalische Vorbereitung auf Weihnachten lange Tradition und erklingt seit Jahrzehnten immer am zweiten Advent in der St. Benedikt-Kirche. Viele Besucher waren auch diesmal der Einladung gefolgt, das Gotteshaus voll besetzt.

Der Kirchenchor St. Benedikt unter Leitung von Uwe Reiner Bochmann brachte klassische geistliche Weihnachts- und Adventsmusik zu Gehör. Foto: nico

Der Kirchenchor St. Benedikt und die Blaskapelle Schwartländer trugen die Gäste musikalisch in eine feierliche Adventsstimmung, die zunächst die Bläser mit einem festlichen „Priestermarsch“ von Mozart hervorriefen. Anschließend präsentierten Kirchenchor und Instrumentalisten im Wechsel ein harmonisches Programm. So bot die Blaskapelle unter Leitung von Hartmut Groß sowohl klassische Töne als auch moderne eingängige Rhythmen. Viel Beifall bekamen die Musiker für „Choral and Rock-Out“ von Ted Huggens. Dem melodiösen Choral setzt der holländische Komponist schwungvolle Rockmelodien entgegen, die in einem Schlagzeugsolo gipfeln. Komplett weihnachtlich kam indes „O Sanctissima“ daher, auf das das Weihnachtslied „O du fröhliche“ zurückgeht. Dessen bekannte Melodie wird mit Fanfarenklängen umrahmt.

Die Blaskapelle Schwartländer unter Leitung von Hartmut Groß präsentierte im Adventskonzert sowohl klassische Töne als auch moderne, eingängige Rhythmen. Foto: nico

Der Kirchenchor St. Benedikt unter Leitung von Uwe Reiner Bochmann brachte klassische geistliche Weihnachts- und Adventsmusik zu Gehör, unter anderem von Bach und Medelssohn-Bartholdy, aber auch traditionelles Liedgut wie „Away in a manger“.

Klangvoll vereinten sich Chor- und Bläsermusik zum Choral „Wie soll ich dich empfangen“ von Johann Crüger. Mit Händels „Tochter Zion“ bekam auch die Gemeinde Gelegenheit einzustimmen.

Chorgesang und Orchesterklänge ergänzten sich im Konzert zu einem harmonischen Ganzen, das mit melodiöser Fülle vorweihnachtliche Gefühle bescherte. Die Besucher bedankten sich mit anhaltendem stehendem Applaus und freuten sich über eine schwungvolle Zugabe der Blaskapelle Schwartländer.