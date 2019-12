Ein Leben fürs Ehrenamt

Seit ihrer Jugend ist Homann ehrenamtlich tätig, die Heimatvereine Hamm- Heessen und Herbern liegen ihr ganz besonders am Herzen. An das Motto: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“ hat sich Homann in all den Jahren ein Beispiel genommen. „Was gibt es schöneres als andere Menschen glücklich zu machen, das gibt einem so viel“, sagt die Jubilarin und strahlt schon wieder übers ganze Gesicht.

Ob als Jugendgruppenleiterin bei Seminaren in der Jugendburg in Gemen in den 1957er Jahren, bei der Frauengemeinschaft, als Jugendgruppenleiterin, Sonntagsdienste im alten Herberner Krankenhaus oder Mitwirken beim plattdeutschen Theater – die Liste der Tätigkeiten, wo die 80-Jährige ihre Handschrift hinterlassen hat, ist lang. Der Liebe wegen zog Christel Homann mit ihrem Mann Hubert 1961 nach Hamm. Neben der Familie und Kindererziehung war sie ehrenamtlich natürlich auch dort nicht untätig. Vor kurzem wurde die Jubilarin in Heessen mit der Hammer Stadtbezirksmedaille für ihre 40-jährige Vorstandsarbeit im dortigen Heimatverein ausgezeichnet. Ihr Steckenpferd sind selbstgeschriebene Gedichte und Dönekes in plattdeutscher Mundart, die sie vorträgt und damit die Leute mit ihrer fröhlichen Art ansteckt. Als Theo Reimann, der damalige Vorsitzende des Herberner Heimatvereins 2001 mitbekam, dass Homann wieder nach Herbern ziehen wird, kam prompt ein Anruf. „Er sagte, dass er mich schon im Heimatverein aufgenommen hat.“ Die Weichen in Herbern waren also gestellt. Von 2002 bis 2015 war Christel Homann aktiv im Vorstand tätig, davon zehn Jahre als zweite Vorsitzende. Ob Jakobsweg, die Frau mit Jück oder das gemeinsame Singen auf Westerwinkel – an den Projekten hat sie mitgewirkt und auch mit auf den Weg gebracht. Die mahnenden Worte ihres Vaters Paul Thiemann „Diene Pöstkes bringen Dich noch um“ hat sie registriert, aber in dieser Hinsicht war sie immer etwas stur und unbelehrbar. Beim letzten Singen im Schlosshof verabschiedete sich Homann von der Bühne. Der Abschied fällt ihr schwer. „Mit 80 fällt einem vieles nicht mehr so leicht wie früher. Ganz weg bin ich ja nicht“, sagt sie und lässt sich noch ein Hintertürchen auf. Doch neben dem Engagement im Ehrenamt hat sie nie den Blick für das Wesentliche verloren. „Meine Familie ist das Wichtigste im Leben. Ich bin glücklich, dass wir untereinander alle ein gutes Verhältnis haben. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben so schön machen.“