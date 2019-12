Ein buntes Bühnenspektakel

Aufgeregte Hühner, tapsige Bären, anmutige Schwäne – in der Tierwelt lassen sich genügend Charaktere finden, die auch bei den Menschen zu erleben sind. Deswegen fanden auch die Kinder aus dem Umfeld der Übermittagbetreuung an der Lambertusschule in Ascheberg und Davensberg ihre Einsatzmöglichkeit beim Musical „ Karneval der Tiere“, das sie am Sonntagvormittag in der Aula der Profilschule Ascheberg aufführten. Das bunte Geschehen auf der Bühne war Ergebnis eines fast einjährigen Projektes, das finanziell vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe gefördert wurde.

Es waren nicht nur die Tänze, die von den Kindern auf die Bühne gebracht wurden. Sie hatten sich im Vorfeld intensiv mit der Tierwelt auseinander gesetzt. Requisiten, wie das Bühnenbild oder die Tiermasken, waren in ÜBM-Zeiten oder der ÜBM-Ferienbetreuung entstanden. Maßgeblich unterstützt wurde das Projekt von der Musikschule Ascheberg. Ihr Orchester, geleitet von Martina Borgmann, lieferte die Musik für das Bühnengeschehen. Projektleiterin Mareike von Boeselager sorgte als Erzählerin für die Übergänge.

Helene Hellmich, Anika Brauckmann und Ali Abas, Tanzlehrer an der Dance Academy der Musikschule, hatten beim Vorbereiten das Hauptaugenmerk darauf gelegt, alle Kinder mitzunehmen und dabei zu behalten. Es ging weniger um den letzten graziösen Moment, denn um das gemeinsame Bühnenerlebnis. Und überhaupt: Sich auf die Bühne vor einer voll besetzten Aula zu trauen, gehört nicht zu den Selbstverständlichkeiten, die von einem Grundschüler zu erwarten sind. Ein bisschen war das Geschehen auch durch die Rollen steuerbar: Die Affen wirbelten über die Bühne, die Schwanenkinder bewegten sich langsam und anmutig. Die Reise durch den Tierkosmos schloss das Eintauchen in die Unterwasserwelt mit ein.

Alles, was auf der Bühne zu sehen war, können die Kinder später immer wieder anschauen. Die Aufführung wurde aufgenommen und wird allen Beteiligten auf DVD zur Verfügung gestellt. Und wenn die Kinder sich fragen, wie es dem Publikum gefallen hat, dann spulen sie einfach ans Ende: Dort hören und sehen sie den Applaus von Eltern, Großeltern, Geschwistern und anderen Besuchern, der nicht aufhören will.