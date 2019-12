Sie sind klein und leicht mitzunehmen. Auf ihnen lassen sich große Datenmengen speichern. Die Firma Klaas hat jetzt den Jugendlichen aller achten Klassen der Profilschule Ascheberg USB-Sticks für den Unterricht zur Beruflichen Orientierung spendiert. Daniela Klaas übergab die 70 Datenspeicher jetzt an die Jugendlichen.

Im achten Jahrgang schreiben die Schüler gerade ihre ersten Bewerbungen. Vor einem Monat haben sie bei der Kreishandwerkskammer in Lüdinghausen die Potenzialanalyse durchlaufen und so durch externe Fachkräfte eine individuelle Rückmeldung über ihre Stärken bekommen. Mit diesem Wissen geht es nun auf die Suche nach Betrieben für das Tagespraktikum bei der Berufsfelderkundung im Januar. „Die Sticks sind für uns eine große Bereicherung,“ freut sich Caroline Schulte, die den Bereich der Beruflichen Orientierung mit koordiniert, „so können die Schüler ihr Bewerbungen und Lebensläufe von der achten bis zur zehnten Klasse fortlaufend weiterentwickeln und auch unabhängig vom Schulnetzwerk zu Hause vervollständigen.“ Auch nach Schulzeit an der Profilschule behalten die Jugendliche die Speichergeräte und können sie an weiterführenden Schulen weiter nutzen