Königliche Gewänder und funkelnde Kronen – das sind die Sternsinger, die sich am 2., 3. oder 4. Januar wieder auf den Weg durch die Straßen in Ascheberg, Davensberg und Herbern machen werden. Die Sternsingeraktion steht dieses Mal unter der Überschrift „Frieden im Libanon und weltweit“ und nimmt besonders die Situation der Kinder in diesem Land in den Blick. Das Geld, welches die Sternsinger bundesweit sammeln, kommt Projekten im Libanon zugute und trägt dazu bei, Kindern in dem vom Bürgerkrieg zerstörten Land eine Perspektive zu bieten. Neben dem Sammeln von Spenden bringen die Sternsinger natürlich auch den Segen Gottes zu den Häusern und Wohnungen. Damit auch zu Beginn des nächsten Jahres wieder alle Straßen besucht werden können, ist die Unterstützung vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener gefragt. In den drei Gemeinden gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich zu informieren und sich anzumelden. In Davensberg gibt es am Freitag (13. Dezember) von 17 bis 18.30 Uhr und am Samstag (14. Dezember) von 10 bis 11.30 Uhr im Pfarrheim St. Anna die Möglichkeit, sich zu informieren und die Sternsingergewänder anzuprobieren.

In Ascheberg findet am Samstag (14. Dezember) ebenfalls von 10 bis 11.30 Uhr ein erstes Treffen zur Sternsingeraktion statt. Im Pfarrheim St. Lambertus wird der Film zur Sternsingeraktion gezeigt, die Gruppen und Straßen eingeteilt. Wer möchte, kann auch ein Gewand mit nach Hause nehmen.

In Herbern sind alle interessierten Kinder und Jugendlichen ein weiteres Mal am Sonntag (15. Dezember) um 15 Uhr in das Pfarrheim St. Benedikt zu einem Treffen eingeladen. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich bereits im Vorfeld in den jeweiligen Pfarrbüros anmelden oder sich auf der Homepage katholische-kirche-ascheberg.de informieren.