Die neuen Medien sind aus dem Alltag von Jugendlichen heutzutage nicht mehr wegzudenken. Sie machen Spaß und vereinfachen vieles. Gleichzeitig tauchen bei der Nutzung auch viele Probleme auf: Cybermobbing, Gewalt- oder Sex-Videos, übermäßige Nutzung bis hin zur Sucht oder auch Urheberrechts-Verletzungen.

An dieser Stelle setzt das Medienscouts-Projekt der Landesanstalt für Medien (LfM) an. In einer mehrtägigen Workshop-Reihe werden Schulteams bestehend aus vier Schülerinnen und Schülern und zwei Betreuungspersonen ausgebildet. Diese bringen das Erlernte mit an die Schule und geben das Wissen dort weiter. Teilgenommen haben folgende Schulen: Clemens-Brentano-Gymnasium Dülmen, Gymnasium Canisianum Lüdinghausen, Johann-Conrad-Schlaun Gesamtschule Nordkirchen, Kardinal-von-Galen-Schule Dülmen, Kreuzschule Coesfeld, Profilschule Ascheberg, St.-Pius-Gymnasium Coesfeld.

Für den Kreis Coesfeld ist es nun schon die dritte Ausbildungsrunde. Die Workshops werden organisiert durch das Regionale Bildungsbüro.