Das Stück basiert auf der Erzählung „Weihnachtsmärchen“ von Charles Dickens und ist für Kinder ab fünf Jahren und die ganze Familie geeignet. Wie in jedem Jahr ist das Stück ein liebgewonnenes Ritual des KuKADuHs zur Weihnachtszeit.

William Goldtaler der Zweite ist ein hartherziger, eigensüchtiger, rücksichtsloser und komischer Kauz. Nicht einmal am Weihnachtsabend ist er bereit etwas für die Armen zu spenden oder einem Kind eine Freude zu machen. Doch dieses Weihnachten ist anders. In stetigem Dialog mit sich selbst und dem Publikum kommt der verschrobene Goldtaler zu neuen Einsichten und überraschenden Wendungen.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf fünf Euro (Tageskasse sechs Euro / Mitglieder und Familienkarteninhaber vier Euro). Sie sind in Ascheberg bei Bücher Schwalbe und der Tourist-Information Ascheberg am Katharinenplatz, in Herbern bei Schreibwaren Angelkort, in Davensberg bei Lebensmittel Elbers oder auf www.kukaduh.de erhältlich.