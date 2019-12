50 Nistkästen für mehr Artenvielfalt

Nur wenige Handgriffe benötigen Vanessa und Mara. Geschickt setzen sie die einzelnen säuberlich zugeschnittenen Holzteile zusammen und demonstrieren wie das fertige Werk am Ende aussieht. Ein Vogelnistkasten. Einer von vielen. Denn die bauen die Sechstklässler der Profilschule gerade im Technikunterricht bei Stephan Ronge und Florian Schulte.

„Hier haben wir einen Marderschutz eingebaut“, weist Mara auf eine Klappe. Die vordere Tür wird klappbar bleiben. „Denn die Nistkästen müssen gereinigt werden“, sagt Flora, die das ganze Projekt mit der Kamera begleitet. „Später ist geplant, eine Arbeitsanleitung auf unsere Schul-Homepage zu stellen“, ergänzt Ronge. Die Reinigung der Nistkästen, hier sind 50 Stück geplant, werden die Schüler nicht übernehmen. „Da sind wir mit St. Georg im Gespräch“, erklärt Simone Böhnisch , Pressesprecherin der Gemeinde Ascheberg.

Die Schüler haben sich in Teams zusammengefunden. „Immer zwei Leute bauen einen Nistkasten“, verrät Mara. Und dabei klaffen zwischen Theorie (die war vorgeschaltet) und Praxis nicht allzu große Lücken, wie Thomas zugibt. Dass der Bau eines Nistkastens aber irgendwie mit Mathe zu tun hat, das kann keiner dieser elf Schüler am Dienstag von der Hand weisen. „Wir mussten Berechnungen anstellen und genau Maß nehmen“, so Thomas. Gebaut werden die Nistkästen aus Lärchenholz. Das hat Tischlermeister Robert Beckmann von Uckelmann Treppenbau zur Verfügung gestellt. Er hat auch den groben Zuschnitt vorgenommen. Kurz erklärt Beckmann, dass in der Schreinerei viele computergesteuerte Maschinen zur Verfügung stehen. „Aber am Anfang steht immer die Handarbeit“. Als Rohholz ist bewusst das Lärchenholz gewählt worden. „Denn das hat auch unbehandelt naturgemäß einen Wetterschutz“, so Beckmann. Vorne über dem Marderschutz ist am Nistkasten ein kreisrundes Loch eingezeichnet. Schließlich müssen die Vögel hinein. Welche Vögel sich dann da wohl niederlassen? „Na, die die durch das Loch passen“, erklärt Thomas und Lukas gibt den Vögeln dann auch ein Gesicht:: „Spatzen zum Beispiel“. Böhnisch macht deutlich, dass die Gemeinde auf Artenvielfalt setzen möchte und möglichst vielen verschiedenen Vögeln eine Nistmöglichkeit bieten möchte: „Das ist auch für unser Ökosystem wichtig.“ Die Nistkästen werden in der Nähe von potenziellen Nestern des Eichenprozessionsspinners aufgehängt. „Wenn wir hier Vögel ansiedeln, können diese ihren Nachwuchs mit den Raupen füttern, bevor die ‚Spinner‘ ihre Brennhaare entwickeln“, so Böhnisch. Gleichzeitig erhielten die Schüler Einblicke in den Schreinerberuf. Ein Beruf der Flora durchaus interessiert. Beckmann macht deutlich: „Viele Frauen ergreifen diesen Beruf, auch als Sprungbrett für weiterführende Berufe.“ Denn mit Holz zu arbeiten ist vielfältig.