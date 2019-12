Nachwuchs mischt mit

Lenard Fallenberg greift zur Trompete. Den Grundstein zu seiner musikalischen Karriere hat der Junge bereits in der Musikschule gelegt. Genau wie Niklas Erben . Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil. Der musikalische Weg geht weiter. Mit der Trompete. Denn die beiden gehören zum Nachwuchs der Blaskapelle Ascheberg. Früh übt sich, wer irgendwann einmal ein Meister werden will. Oder vielleicht doch nicht? Denn der „kleine“ Stephan gehört ebenfalls zur Nachwuchstruppe der Blaskapelle. Klein ist gut. „Ich bin hier der Senior“, sagt Stefan Greive lachend. Aber er ist Anfänger. Zumindest was die Blasmusik angeht.

Dass er hier mit Abstand der Älteste ist, das stört den Brudermeister der Schützenbruderschaft St. Lambertus Osterbauer nicht. Wieso auch? „Ich lerne ja quasi noch, und damit gehöre ich ganz klar zum Nachwuchs.“ Sein neues Hobby macht ihm sichtlich Spaß. „Von den Jungs hier, da kann ich noch ‘ne ganze Menge lernen“, sagt der Ascheberger. Und überhaupt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Greive wollte einfach mal ein Instrument erlernen. „Und beim Wollen habe ich es nicht belassen“. Also macht er in musikalischer Hinsicht jetzt sogar gemeinsame Sache mit Sohn Jonathan. Denn auch er gehört zum Nachwuchs der Blaskapelle. Ebenso wie Johann Freisfeld, Moritz und Anna Zobel. Die beiden treten in die Fußstapfen von Papa Claus, der den Bläsernachwuchs fachmännisch anleitet. Insgesamt acht neue Nachwuchskräfte stehen somit in den Startlöchern. Was die Neuen fasziniert? „Es macht Spaß, dass man zusammen spielt“, sagt Lenard, Johann Freisfeld ergänzt das noch um die gemeinsamen Stücke, die einstudiert werden. Anna Zobel hingegen findet es richtig prima, das „hier bei uns auch viel gelacht wird.“ Kurzum: Die Gemeinschaft und das Miteinander faszinieren. „Und natürlich die Instrumente“, so Niklas. Sie beherrscht der Nachwuchs schon ganz gut, wie sie wenig später zeigen. Schließlich hat die Zobel-Truppe ja auch ein festes Ziel.

„Am 15. Dezember geben wir ein Konzert“, verrät Niklas. Und wie steht es da mit dem Lampenfieber? „Lampenfieber, nö“, erklärt Lenard, der wie Niklas noch die Grundschule besucht. „Lenard ist unsere kleine Rampensau, der macht einfach und das richtig gut“, verrät Greive. Claus Zobel fördert die Begeisterung seiner Schüler. „Die Arbeit hat sich wirklich gelohnt“, ist er zu Recht stolz.

Seinen Verein sieht er für die Jugendlichen auch ein bisschen als Alternative. „Gerade im Teenageralter werden die Instrumente oft ad Acta gelegt, hier bieten wir den jungen Menschen eine attraktive Möglichkeit weiterzuspielen“. Und das sogar mit offiziellen Auftritten. So wie der am Sonntag (15. Dezember) in Franjo’s Almhütte. Dann lädt die Ascheberger Blaskapelle ab 18 Uhr zum etwas anderen Weihnachtskonzert. Da dürfen sich sogar die Gäste einbringen. „Mit Gedichten, Liedern und Geschichten“, so Josef Koch. Mit von der Partie sind auch Lenard, Niklas, der „kleine“ Stefan und Co. Denn der Nachwuchs hat schließlich noch einiges vor auf seinem musikalischem Weg.

Einlass in Franjo’s Almhütte ist am Sonntag bereits um 16 Uhr mit der Möglichkeit zum gemütlichen Adventskaffee. Der Eintritt ist frei. Platzreservierungen für das Konzert nimmt Familie Schütte ( ✆ 0 25 93/75 65) entgegen.