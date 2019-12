Stellt die Firma Klaas aus dem Ascheberger Westen nun auch Pedelecs her? Das wird sich mancher Ascheberger fragen, wenn er demnächst E-Bikes mit weißem Rahmen und der Aufschrift Klaas sieht. Verstärkt werden könnte der Verdacht durch den Hinweis, dass der Rahmen aus Aluminium ist. „Nein, wir bleiben bei Kranen und den Dingen, die wir im Programm haben“, sagt Georg Küter . Mit den 50 nigelnagelneuen Pedelecs setzt das Unternehmen vielmehr ein Projekt fort, das seit gut zwei Jahren erfolgreich läuft. Es stellt den Mitarbeitern Pedelecs zur Verfügung. Rund 100 motorisierte Zweiräder sind bisher schon ausgegeben werden, da kam die Idee, die Firmenräder bauen zu lassen. Das Unternehmen Velo Deville in Altenberge machte es möglich. Klaas band die örtlichen Fahrradhändler Frye aus Ascheberg und Hölscher aus Herbern in das Projekt ein. „Es klappt problemlos mit Firmen aus beiden Orten“, schmunzelt Küter beim Übergabetermin der Pedelelcs.

In erster Linie geht es der Firma Klaas darum, dass die Mitarbeiter etwas für ihre Gesundheit tun. Küter weist aber auch auf einen anderen Aspekt hin: „Wenn man das größere Rad drehen will, dann ist das ein Beitrag zum Klimaschutz.“ Ganz nebenbei mindert es den Parkdruck, wenn die Mitarbeiter mit dem Pedelec kommen.

Mitarbeiter, die das Angebot nutzen, müssen im Jahr 600 Kilometer radeln. „Für die Garage ist es zu teuer“, erklärt Küter. Der Betriebsrat des Unternehmens begrüßt die Aktion, wie Vorsitzender Matthias Bürger am Rand der Übergabe berichtete.