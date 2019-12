Wo seit 1995 Partyservice Rehr draufsteht, stecken ab 1. Januar 2020 andere Namen hinter. Marcel und Janik Goer übernehmen den Partyservice von Brigitte und Karl Rehr.

„Wir haben vier Kinder, aber den Partyservice will nicht einer übernehmen“, beschreibt Karl Rehr die Ausgangssituation des Angebots, das 1995 bei Winterhalter an der Sandstraße geboren wurde. Seit 20 Jahren sind die Rehrs im Gewerbegebiet Nord „An der Hansalinie“ zu Hause. Warum der Wechsel jetzt über die Bühne geht, erklärt Rehr so: „Es hat für alle Seiten gepasst.“ Rehr selbst hat einen neuen Job gefunden und freut sich auf geregelte Arbeitszeiten. Und dann war da das Interesse der Brüder Marcel und Janik Goer. Marcel hat bisher den Imbiss „Mahlzeit 2.0 – Futtern wie bei Muttern“ an der Himmelstraße betrieben. Dafür sucht er einen Interessenten. Janik Goer hat im Hotel Clemens August eine Kochlehre erfolgreich absolviert und so die Voraussetzungen für die Übernahme des Party-Service geschaffen. „Wir übergeben volle Auftragsbücher“, erklärt Rehr. Die Kunden, die den Partyservice fürs nächste Jahr gebucht hätten, seien informiert, dass die Inhaber gewechselt hätten.

Da die Rehrs weiter im Haus wohnen bleiben, werden sie ihre Nachfolger unterstützen, wenn das notwendig ist.