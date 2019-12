Überschuss des Haushaltes steigt

Peter Hanewinkel , Kämmerer der Gemeinde Ascheberg, hat alle Korrekturen eingearbeitet. Wenn der Ascheberger Rat in der nächsten Woche über den Haushalt 2020 befindet, steht unter dem Strich ein Überschuss von rund 1,7 Millionen Euro. Nachdem alle Fachausschüsse in das Zahlenwerk geschaut, Wünsche geäußert und Zusatzausgaben beschlossen haben, steht dennoch ein höherer Überschuss als ihn Bürgermeister Dr. Bert Risthaus beim Einbringen des Etats im Oktober mit 1,5 Millionen Euro beziffert hatte. Der Grund ist auf der sogenannten Veränderungsliste zu finden. Hier stehen alle Zahlen, die sich beim Beraten ergeben haben oder von außen zu berücksichtigen sind. Entscheidend für das Wachsen des Überschusses sind Korrekturen bei der Kreisumlage und der Jugendamtsumlage des Kreises, die jeweils um 250 000 Euro geringer ausfallen. Diese halbe Million Euro gleicht mehr als aus, was von Wunschzetteln der Politik oder nachträglichen Notwendigkeiten der Verwaltung zusätzlich eingearbeitet worden ist. Besonders schlagen dort 100 000 Euro für den Digitalpakt Schule zu Buche. Für die Stelle eines Integrationsmanagers werden 82 500 Euro zusätzlich benötigt. Dazu packt der Rat 65 000 Euro beim Unterhalten und Sanieren von Straßen und Wegen drauf. Mit diesem Geld sollen 13 Kilometer Wirtschaftswege gesplittet werden. Die so behandelte Oberfläche wird ein paar Jahre länger halten, hoffen Rat und Verwaltung. Für diese Maßnahme soll allerdings keine geplante grundsätzliche Sanierung zurückgestellt werden.

Die Ascheberger Verwaltung hat gerade viele Themen in der Pipeline. Das Feuerwehrgerätehaus in Davensberg ist fertig. An- und Umbau haben 870 000 Euro gekostet. Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses in Ascheberg sind inzwischen 3,8 Millionen Euro veranschlagt. Im Haushalt wurden gegenüber den ersten Rechnungen 300 000 Euro zusätzlich bereitgestellt. Die bisher größte Investition der vergangenen Jahre wird bald durch das Projekt Profilschule abgelöst. Dort stehen im nächsten Jahr 500 000 Euro an Planungskosten bereit. 200 000 Planungskosten sind beim Feuerwehrgerätehaus an der Lindenstraße geplant. Für 2021 sieht der Finanzplan dann 800 000 Euro vor. Soll heißen: Die Herberner werden frühestens 2022 umziehen. Einerseits fehlt noch das Planungsrecht, andererseits sind die Kapazitäten der Bauverwaltung erschöpft. „Wir können nicht alles leisten“, erklärte Bürgermeister Dr. Bert Risthaus gestern bei einem Pressegespräch zum Haushalt. Das bezog er auch auf den Bau von Radwegen: „Die Dinge ziehen sich wie Kaugummi, nicht weil wir das wollen, sondern weil die Verfahren es erfordern.“ Ein Radweg an der Amelsbürener Straße sei nun einmal nicht einfach so durch den Wald zu bauen. Da seien die unterschiedlichsten Interessen und Gesetze zu berücksichtigen.

Draufsatteln muss die Gemeinde beim Zuschuss an die Jugendhilfe Werne für die Arbeit der Offenen Jugendarbeit. Er steigt von 100 000 Euro um 32 138 Euro an. Die Verträge wurden gerade neu gefasst. „Sie sahen bisher gut für uns aus, waren aber nicht auskömmlich“, räumte Risthaus ein. Dabei seien Inhalte modifiziert worden, fügte Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier an. Im Umgang mit schwierigeren Jugendlichen oder Jugendgruppen werde die OJA nach runden Tische, die es im Frühjahr gebe, stärker eingebunden.

Bei den Investitionen wird zusätzlich eine halbe Million Euro für die vierte Gruppe an der DRK-Kita Rheinsbergring zur Verfügung gestellt. Per Bebauungsplanänderung soll hier im Bereich des Erzieherinnen-Parkplatzes eine fünfte Gruppe ermöglicht werden.

Für die Gemeindehalle sind die Kalkulationen bei inzwischen 2,35 Millionen Euro angelangt.

Bange wird es der Rathaus-Mannschaft wegen der anstehenden Projekte nicht. Die Liquidität sei groß. In der Ausgleichsrücklage haben sich zudem rund 13 Millionen Euro angesammelt.