Kinder besuchen Heldenschmiede

Das Rad wird an der Lambertusschule nicht neu erfunden. Nein, die Kompetenzschmiede NRW hat den Dreiklang aus Respekt, Aufmerksamkeit und Disziplin in vielen Schulen und mit vielen Gruppen so aufbereitet, dass die ersten Klassen in der „Heldenschmiede“ den Umgang miteinander schärfen können und das soziale Klima verbessert wird. Der Förderverein der Grundschule hat den Besuch der Kompetenzschmiede angestoßen und fördert ihn finanziell. Den größten Teil der Finanzierung übernimmt aber die Gelsenwasser , die aus ihrem Bildungsprojekt „von klein auf“ 2000 Euro für „Verstehen, aber nicht einverstanden“ überweist. Dahinter versteckt sich eben der Besuch von Dominic Daleske und Philipp Rippel . Sie kommen drei Mal nach Ascheberg, um mit den ersten Klassen jeweils 90 Minuten zu arbeiten.

Die Kompetenzschmiede NRW kennt den Weg nach Ascheberg bereits, denn ihr Angebot war ein Baustein im OJA-Ferienprogramm. „Die Arbeit an der Schule ist aber völlig anders“, berichtet Daleske, denn dort bekommt er es mit einer „Gruppe, die sich schon gebildet hat“, zu tun. Über das, was ihn in Ascheberg erwarten könnte, hat die Fachkraft für Gewaltprävention sich keine Gedanken gemacht: „Wir haben so viel gesehen, von der sogenannten schlimmsten Klasse bis zu harmonischeren Gruppen.“ Entscheidend ist, dass die mehrfach erprobten Spiele funktionieren.

Ein Beispiel: Alle Kinder gehen im Kreis und erhalten Kommandos: Stehen! Gehen! Springen! Klatschen! Wer sie hören will, muss aufmerksam sein und schnell reagieren. Und er muss ehrlich sein, denn wer springt, wenn es klatschen heißt, ist draußen. Er muss freiwillig die Runde räumen. Wenn das nicht einfach ist, gibt es oft einen verstohlenen Blick zu den beiden Erwachsenen, die die Kommandos geben.

Noch konfliktreicher ist es, wenn ein wandernder Ball in einem Kinderkreis bei einem „Peng“ jenes Kind markiert, dass draußen ist. Wie ist es, wenn zwei Kinder die Hand noch am Ball haben? Das Duo muss es selbst entscheiden. Laut rufen andere Kinder ihnen einen Namen zu. Das hilft nicht und führt dazu, dass auch sie raus sind. Vorlaut zu sein, wird zum Nachteil. Das Gefühl für einen guten Umgang mit Konflikten wird durch eine gruppendynamische Reflexion geschärft. Fairness und Zusammenhalt werden gestärkt, der Sinn von Regeln wird spielerisch und im Gespräch vermittelt. Und: Im Konfliktfall werden gewaltfreie Optionen geboten.

Und warum nennt die Kompetenzschmiede NRW das Projekt „Heldenschmiede“? „Weil Helden in sind. Ich habe sie früher auch gehabt“, erklärt Daleske, der auch Zirkus- und Erlebnispädagoge ist.

Den Einsatz von außen für ein besseres soziales Klima hält er für notwendig, weil Lehrer an den Lehrplan gebunden sind. Der Schulalltag lasse für solche Prozesse keine Zeit.

Wichtig ist der Lambertusschule, dass die Lehrer als wichtigste Bezugsperson dabei sind und mitmachen. Sie haben die Chance, an das Projekt anzuknüpfen.